邱澤才憾失金馬影帝 《延禧》于正「超狠6字」補刀挨轟沒風度！

邱澤沒拿金馬影帝，竟立刻遭于正補刀「報應來得真快」。(取材自于正微博、中時資料照片)

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中時電子報

男星邱澤以《誰先愛上他的》首度入圍金馬獎，且直接挑戰影帝寶座，沒想到昨晚正緊張等待接獎時，《延禧攻略》製片于正卻在微博砲轟邱澤，指稱對方哭喊求著要演他的戲，等安排好了角色跟時間後，卻在開拍前一周透過經紀人告知檔期無法配合，于正表示自己氣極了才po文，直罵邱澤「人品很差」，並單方面宣布永不錄用。

于正微博回應。(翻攝自于正微博)

金馬獎進行當中，于正突發文痛譙入圍影帝的邱澤，透露角色安排了、合約再走了，「臨開機前，他覺得自己快成為金馬影帝了，不合適演男三號曹貴修」，還強調邱澤方面通知檔期衝突的訊息正是金馬獎頒獎典禮當下，覺得時機點敏感，因此謾罵邱澤「渣男就是渣男」，而邱澤經紀人事後表示知道于正是中國大陸很知名的製作人，很是尊重，因此發現邱澤前一檔戲檔期衝突了，就趕緊告知了于正，第一時間通知就是怕他誤會、生氣，也澄清邱澤本人沒見過于正，而是經紀公司去拜訪他，邱澤本人則在昨晚的慶功宴上簡單回應，表示此事應是公司安排，目前還不知情。

于正砲轟邱澤覺得自己快成了金馬影帝，才推託檔期衝突臨陣推掉戲約，讓他相當生氣，然隨後有大陸網友告知于正，邱澤落馬，金馬影帝由徐崢奪得，于正竟立刻大笑並回應網友：「報應來得真快！」，狠補邱澤一刀，有網友相挺，覺得反正換個演員演出「說不定更火」，但也有網友覺得于正此舉有欠風度，表示自己不是邱澤粉絲，但認為于正身為公眾人物，「這種方式方法是否有欠妥當，感覺真的會帶壞我們這些小輩的」，甚至有人說于正就是這個素質，是在蹭熱度，邱澤得不得獎都被他嘲弄，「您可真牛逼了」。

(中時電子報)

《誰先愛上他的》慶功宴，邱澤受訪。

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