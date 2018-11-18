蔡正元：金馬獎變統獨戰場 讓李安裡外不是人

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旺報

昨晚金馬獎典禮引起台獨與「中國台灣」的發言交鋒，國民黨政策會前執行長蔡正元18日指出，主張台獨的藝術工作者，要在一個包容統獨的場合，率先破壞相互包容的默契，引來反彈是必然的道理，這時的金馬獎，就成「統獨戰場」。

蔡正元認為，金馬獎是藝術活動，靠金馬執委會主席李安的面子，請來大陸許多大咖。但獲最佳記錄片導演獎的傅榆，率先發表台獨言論；去年獲最佳男主角獎的涂們，上台頒獎接著發表統一言論。典禮後的酒會，大陸來的貴賓全部缺席。

蔡正元指，李安也只能尷尬的說，希望「藝術歸藝術、政治歸政治」。

李安昨晚原話稱：「台灣真的是自由的嘛，我們影展是開放的，他們愛講什麼就講什麼，我們不能說你不能講什麼、怎麼樣，不管怎麼樣，大家都是客人，包括本地人外地人，只要他來金馬獎，我們希望就藝術論藝術，不希望任何政治事件或其他東西來干擾，我覺得藝術是純粹的，我希望大家能夠尊重這一點。」

蔡正元認為，問題是主張台獨的藝術工作者，要在一個包容統獨的場合，率先破壞相互包容的默契，引來反彈，是必然的道理，這時的金馬獎，就成統獨戰場。

蔡正元指，明年金馬獎主辦單位最好事先講清楚。頒獎典禮是藝術場合，還是統獨戰場，以免李安裡外不是人。

(旺報 )

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