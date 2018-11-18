謝金燕「金馬頒獎哏埋29年」 15歲錄《連環泡》就愛劉德華

謝金燕愛劉德華29年內幕曝光。（圖／翻攝自youtube）

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中時電子報
／綜合報導

第55屆金馬獎昨（17）日順利落幕，其中頒獎人之一的「姐姐」謝金燕首登金馬獎，一上台就講述自己過去拍過的電影及最近又拍了電影，最重要的是希望未來可以跟劉德華出演男女主角，劉德華也熱情互動，原來兩人早在29年前的《連環泡》節目就結緣。

「姐姐」謝金燕金馬頒獎梗真情流露，劉德華也大方回應讓她超開心。（圖／資料照）

昨日謝金燕頒獎時巧妙與劉德華互動，希望未來可以和劉德華演電影中的男女主角，結果劉德華熱情回應外，在劉德華頒獎時，也大氣讓歌迷喊出下部電影女主角是誰：「謝金燕」，讓「姐姐」開心地從座位上跳起來。其實兩人早上1989年的綜藝節目《連環泡》中結緣，當時才28歲的劉德華遇到15歲的謝金燕，主持人澎恰恰與方芳還要把他們湊一對，她站在華仔身邊害羞又靦腆，當方芳指著劉德華問她：「妳看他怎麼樣？」謝金燕還嬌羞點點頭，十分可愛。

劉德華頒獎時也cue了謝金燕，讓謝金燕從座位跳起來感謝粉絲。（圖／翻攝自youtube）

其實「姐姐」喜歡劉德華早就不是新聞，謝金燕經紀人曾說過，謝金燕之所以能講流利的廣東話，就是希望有一天能和劉德華一起拍戲，因此苦學廣東話、唱廣東歌，甚至練習寫粵語詞，「因為她說，等到機會來時才學，就來不及了。」

(中時電子報)

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