APEC領袖會議 習近平：堅持對外開放國策

2018年11月18日 14:07 工商 彭媁琳

2018巴紐APEC經濟領袖會議今日上午進行重頭戲「領袖閉門會議」，各國領袖皆穿著西裝，但不打領帶，以輕鬆方式暢談各國理念。中國國家主席習近平指出，應該要推動區域經濟一體化，建構開放型亞太經濟。他表示，WTO正在進行新一輪改革，應該堅持多邊貿易體制的核心價值，引領經濟全球化更加開放。

APEC非正式經濟領袖會議在APEC Haus舉行，每位領袖有6分鐘的發言時間。習近平在發言中指出，當今社會發展和變革風起雲湧，全球治理體系深刻重塑，同時全球發展矛盾突出，保護主義和單邊主義抬頭，多邊貿易體制受到衝擊，造成世界經濟整體面臨許多風險和不確定性。

為了因應全球變局，習近平提出4點建議。第一、堅持推進區域經濟一體化，建構開放型亞太經濟。習近平認為，要繼續推進貿易和投資自由化、便利化，雖然通往亞太自由貿易區的路途不會平坦，但要朝著這個大方向前進。

習近平指出，應該秉持開放、包容、透明的原則，堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，旗幟鮮明抵制保護主義。WTO現在正在討論新一輪改革，改革目的應該是發揮更好的作用，堅持多邊貿易體制的核心價值和基本原則，引導經濟全球化更加開放、包容、普惠、平衡、共贏。

習近平強調，今年是中國改革開放40週年，中國將堅定不移全面深化改革，加快完善社會主義市場經濟體制。堅持對外開放的基本國策，大幅放寬市場准入、加大保護知識產權、創造更具吸引力和投資的經商環境。

上週中國首屆國際進口博覽會在上海成功舉行，吸引172個國家、地區、國際組織，共有3,600家企業參加，40多萬名境內外採購商進行洽購，成交金額上看578億美元，展現中國支持自由開放貿易的決心不會動搖。

第二，習近平堅持創新驅動，強化數位基礎設施和能力建設，消弭數位鴻溝，與不同發展階段的成員共享數位經濟發展成果。

第三，倡議2030可持續發展議程，中國大陸將於明年主辦第二屆一帶一路國際高峰論壇，推動高質量、高標準、高水平建設一帶一路。

第四，深化夥伴關係，建構亞太命運共同體。習近平表示，中國已經有7億人口擺脫貧困，將在2020年全面脫貧，中國對世界經濟成長的貢獻率始終保持在30％以上，今年消費對中國經濟成長的貢獻達到78％，中國經濟會長期穩定成長。

(工商 )