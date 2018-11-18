南投》選前最後假日　縣長林明溱夫婦市場拜票

2018年11月18日 14:05 中時 沈揮勝

林明溱夫人陳麗珠市場拜票，有菜販送菜頭（蘿蔔）祝福林明溱連任成功。（沈揮勝翻攝）

林明溱拜票。（沈揮勝翻攝）

陳麗珠與水果販互動。（沈揮勝翻攝）

距投票日剩不到1個禮拜，競選連任的縣長林明溱利用18日、選前最後假日，與夫人陳麗珠到南投早市拜票，請攤商與菜籃族多支持，讓林明溱順利連任完成未竟的建設。午後，林明溱趕往台中參加反空汙遊行；晚間回防中寮鄉，最後回南投市出席明華園歌仔劇公演。

林明溱與陳麗珠是在早上8點左右，出現在南投市育樂市場，兩人分別由競選團隊成員陪伴，從左右兩路逐一向攤商們拜票；不少民眾停下腳步，與林明溱熱情打個招呼，展現其超旺人氣。

一名銀髮阿伯說，林明溱連任當選，每年都有很棒的燈會可以觀賞；蔬菜攤阿嬤說，她的孫子推薦，選林明溱就對了！阿嬤強調自己只是個賣菜的，懂的並不多，還好孫子的腦筋清楚、眼睛雪亮，有在看誰認真作事！

陳麗珠拜票時，很受婆婆媽媽歡迎，有菜販特地送她菜頭，祝林明溱高票當選。陳麗珠表示，她行事一向低調，不會去過問縣政，只有在選舉時，該站出來就站出來，或是默默陪同拜票。

林明溱隨後由團隊陪著走向民權市場，熱情的民眾又是招呼又是握手，都說林明溱親民好相處，給予肯定。

林明溱表示，歷次選舉常遭對手抹黑，這次也有人對他要在燈會加強浪漫情人橋提出質疑。他說，堅持作對的事，等燈會開始就可證明，造型浪漫放閃的燈飾是多麼吸睛，南投的夜景是多麼美麗！

(中時 )