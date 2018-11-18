短評》珍惜金馬獎作為華人影壇指標的地位

2018年11月18日 14:11 中時 周毓翔

甫結束的金馬獎被稱為「最政治」的金馬獎，被統獨情緒破壞了一年一度華語電影最高榮譽的盛宴。金馬獎至今已經舉辦55屆，是代表了一整個世代華人影壇的精華，即便兩岸政治紛紛擾擾，唯有金馬獎平等的對待全世界的華人影人，也是全球華人電影工作者追求的最高榮譽，這個歷史得來不易，正如導演李安所言「就藝術論藝術，不希望任何政治事件或其他東西來干擾，我覺得藝術是純粹的，我希望大家能夠尊重這一點。」

金馬獎的紀錄等同於華人近代文化的紀錄，相當珍貴，參與者來自兩岸三地，2013年最佳劇情片甚至是由新加坡導演陳哲藝的作品《爸媽不在家》給抱走，這代表了金馬獎不是僅限於台灣、僅限於兩岸，這是個全球華語片的盛宴，是全球華人的驕傲，也是華人藝術的指標。

今年有受獎人談及台獨議題，頒獎人講出「中國台灣」、「兩岸一家親」，引發爭議，大陸藝人甚至沒參加晚宴，政治位相當濃厚，這對長期關注金馬獎以及華人電影的人而言可是相當緊張，金馬獎的本質會不會因為政治而受到干擾？金馬獎作為華人影壇榮譽的地位會不會改變？會不會變狹隘？

中華民國是言論自由的國家，可以尊重傅榆、涂們的發言與立場，但更應該聽一下李安講的話，李安說，影展是開放的，愛講什麼就講什麼，大家都是客人，希望就藝術論藝術，不希望任何政治事件或其他東西來干擾，藝術是純粹的。金馬獎有今天的成果相當不容易，幾乎九成的入圍者都出席，在華語電影圈是少的，可見金馬獎在大家心目中的份量，所以也請大家給電影人尊重。

此外，昨天獲頒最佳劇情片的《大象席地而坐》，已故導演胡波在北京電影學院的老師昨天致詞時也提到，這座奬不是只給這部影片，是給一整代青年導演的，這樣華語電影至高的平台上，能把這個獎給這樣的電影，是給青年影人最好的感召，這也證明金馬是迄今為止，能推動華語電影前進的最好力量，應該一起來珍惜現在擁有的這些可能，充分利用這些可能做更好的電影。

事實上，每年金馬影展都會播映一些受制於抽籤而沒出現在台灣院線上的大陸電影，是讓台灣影迷觀賞大陸電影的機會，但其實，也是一些大陸導演能夠在沒有政治干預的狀態下播放導演剪輯版電影的機會，也是大陸影迷可以認識台灣電影、或是看看大陸電影原貌的好機會。

金馬在台灣舉辦是相當具有意義的，因為台灣具備更多元自由的價值觀，台灣可以包容各種題材，且位置剛好處於大陸與東南亞之間，是各地華人的中間點。無論作為華人每年定期的藝術交流活動，或是彰顯台灣在華人文化圈的價值，各方面來講，金馬獎都有不可忽視的重要性，金馬獎需要全體華人共同的努力與珍惜，55年的成就，得來不易，也應該要繼續走下去才對。

(中時 )