胃食道逆流是吃出來的？醫生稱這6種行為恐傷胃

瑜伽。示意圖。(達志影像/shutterstock)

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便祕。(圖/達志影像)

許多人都以為胃食道逆流是「吃」出來的，但醫師表示，一名25歲的圓圓食量不大、身形消瘦，卻時常受胃食道逆流之苦，經詢問才知，圓圓會在晚上安排上瑜珈課程，課程中有許多地板運動，極可能是肚子壓在地板上這類姿勢提升腹壓，使得胃酸容易往上走。

開業肝膽胃腸診所院長林宗男對《元氣網》表示，胃食道逆流的發生往往與食道括約肌鬆弛、胃腸蠕動不佳、胃部食物排空速度慢、腹壓過高等因素有關，除前述圓圓案例外，一名約30歲的志成，他幾乎每天都有氣從身體裡面走到喉嚨，再從口中跑出來，就醫後才知，原來腸胃蠕動差可能影響胃部食物排空，便秘則會增加腹壓，進而導致胃食道逆流。

他表示，在臨床上遇過不少便祕、懷孕、肥胖、常做瑜珈地板運動、進行舉重訓練、愛穿緊身褲的人，因腹部的壓力增加，使得胃部的空氣、食物被往上推，釀成火燒心。國內有研究顯示，台灣約每4人就有1人有過胃食道逆流，若長期沒有改善，可能導致食道發炎、糜爛、潰瘍、出血、食道纖維化、食道狹窄、甚至發展成食道癌。

他說，胃食道逆流的常見症狀包括胸口灼熱、胃酸逆流造成喉痛、聲啞、咽喉有異物感、吞嚥困難、經常打嗝、口中有酸苦味、喉嚨發炎、慢性咳嗽氣喘，甚至有食於不振、體重下降、貧血、失眠等症狀。當上述症狀發生時，應就醫評估治療，並檢視與遠離生活中的危險因子。

(中時電子報)

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