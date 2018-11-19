土鵝跟隨狗出遊　走失團圓竟記仇！

額頭牴鵝頭，人鵝互動滿是噱頭；魚池鄉頭社村長黃順昱所豢養的狗兒和土鵝，趣事持續上演。（沈揮勝攝）

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「阿鵝」隨「吉普」出遊，意外走失遷怒狗兄弟，返家團圓後不時發脾氣，每見飼主對狗狗好一點，就會吃醋生氣。（沈揮勝攝）
狗鵝入夜同棲，白天共蹲一隅；遇有訪客，起身迎賓。（沈揮勝攝）
「吉普」帶阿鵝出遊走失，惹得土鵝生悶氣；狗兒似因內疚，常撒嬌博取鵝兒關注。（沈揮勝攝）

與日月潭僅一丘之隔的魚池鄉頭社村，村長黃順昱2年前養了1群土鵝，去年中秋前後，他將其中1隻隔離準備用來加菜，不料牠脫逃了！半個月後被家犬「吉普」在附近溝渠發現，自此狗、鵝黏膩一起、形影不離。這樣的機運改變了鵝的命運，飼主覺得有趣，饒牠一命。

「吉普」是柯基犬與哈士奇的混血種，有著短矮體態，及詭異眼神。牠住進村辦已快7年；「阿鵝」則約2歲。

去年脫逃事件過後，狗兄鵝弟焦不離孟。「吉普」鑽到車底，鵝兒跟著進去；狗老大跑到屋裡休息，鵝老弟閃神沒瞧見牠，就會慌張著急。晚間，狗鵝一窩；天亮蹲踞屋旁，村民或遊客到訪，聯袂起身相迎！

10月下旬，「吉普」逛村串門，「阿鵝」跟班相隨，哥倆結伴出遊，不料傍晚卻見狗狗獨回。「村長娘」陳佩君可著急了！村裡村外不知找了多少遍，心想大概已祭了別人五臟廟，絕望放棄！

黃順昱今年選舉轉戰鄉代，上周造訪鄰居拜票，看到林姓農戶養有鵝群，順口用他平時呼叫「阿鵝」的喚聲叫了兩聲，鵝群當中竟有1隻跟著他對應。原來，林家媽媽看到自己鵝舍外有1隻狗追逐著1隻鵝，誤以為是被驚嚇離跑出籠舍的個體，順手抱起丟進鵝舍裡。

阿鵝返家了！遠遠看到「吉普」，很高興就迎上去，先是親熱磨蹭，然後遲疑一下…突然伸頸就咬！那動作好像是在記恨說：「你不夠意思！帶我出去玩、卻放我粉鳥，丟下我不管！」

「想必牠進了陌生鵝群，飽受欺凌！」陳佩君說，鵝有領域性，欺生自是難免。阿鵝返家後雖仍與吉普形影不離，但明顯變得強勢！而吉普似乎也因沒照顧好牠而心虛、處處忍讓…原本是狗兄鵝弟，如今形勢轉變，改由阿鵝當老大。

黃順昱說，這對狗鵝兄弟，越看越有趣。雖然鵝變得凶悍、愛吃醋，但哥倆關係依舊密切，且當其中1隻看不到1隻時，都會焦慮急尋。牠們的互動是「現在進行式」，明天、後天，每天都有新故事。

(中時 )

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