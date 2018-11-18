金馬陰影延燒！《如懿傳》記者會尷尬臨時喊卡

2018年11月18日 14:32 中時電子報 李家穎 、中國時報／ 洪秀瑛 ／台北報導 、中國時報／／台北報導

金馬55政治風波延燒下，原定今（18）日下午舉行的《如懿傳》記者會，原本通知記者照常舉行，但不接受任何提問，最後在下午兩點時，記者到場後主持人才臨時宣布，今天記者會取消，原定三位演員周迅、霍建華、張鈞甯都不出席。

周迅昨日才現身金馬舞台頒獎，卻因政治風波今日無法出席記者會。（圖／中時影視攝影組）

第55屆金馬獎蒙上政治色彩陰影，導致不少大陸藝人今日一早就匆匆離台「避風頭」，影后周迅原定金馬過後要合體霍建華、張鈞甯展開《如懿傳》宣傳計畫，如今也臨時喊卡。

未來一週想看到周迅宣傳《如懿傳》還要看這波金馬風波走向。（圖／愛奇藝台灣站提供）

據了解周迅今早仍在東方文華酒店，福斯仍不斷和周迅方面溝通，至於霍建華人已在遠企飯店，得知周迅不出席也跟進，透過經紀人向福斯表示「因故不克出席」。至於張鈞甯，為了和周迅、霍建華「合體」，昨特地從上海回台，對臨時記者會的結果也感到可惜。

事實上，買下《如懿傳》的該電視台，砸下百萬要來好好宣傳這部宮廷大戲，也找來了男女主角準備好好宣傳，沒想到卻遇上金馬獎政治風波，影迷們能不能在下週看到周迅，只能靜待這股風波平息，據悉這場記者會臨時取消，福斯損失約200萬。

(中時電子報)