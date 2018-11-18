台北》取消敬老金頻遭抗議 柯P大談敬老政策止血

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柯文哲進入化妝室打扮一番後出現，準備進棚發表政見。（鄭任南攝）
台北市長候選人公辦電視政見發表會17日舉辦，三位候選人吳萼洋（左起）、丁守中及李錫錕排排坐等待抽籤，另兩位候選人柯文哲有到現場但未出席抽籤；民進黨台北市長候選人姚文智則未出席辯論會。（鄭任南攝）

選戰剩不到1周，台北市長第2場公辦政見發表會今午登場，由於台北市長柯文哲近來掃街拜票頻遭長者抗議取消敬老金，他今專程花時間闡述敬老政策與理念，細數自己免費幫長者打肺炎疫苗、敬老卡擴大使用、推出居家醫療照顧等，強調要建立一個可長可久的老人照護系統，「不是錢發發就好。」

柯文哲說，最近常遇到長者抗議砍掉重陽敬老金，不過大家要想想，再過4年北市65歲以上老人會多達20％，面對快速老化社會，不是在立法院通過長照2.0問題就解決，必須有一整套完整的照護系統，有整合性的社區照顧。

柯強調，他任內對老人照護做很多努力，包括開放65歲以上長者免費施打肺炎鏈球菌疫苗，這自費要1500元，有的診所甚至收3000元。再來每月有480元敬老卡額度，鼓勵長者要活就要動，可用來搭乘公車、捷運、計程車等，他還透露，本來計畫要把敬老卡扣款計程車的比例增加，但不想再選前推，怕被說政策買票，未來會做這塊。

柯文哲也說，以前捷運站出口只有一個電扶梯，這對長者很不友善，因此他編了6.3億元，在各捷運站增設電扶梯。老人共餐部分，不只吃飯，還搭配資訊局教長者怎麼用手機，衛生局做癌症篩檢、衛教等服務，北市還有22家日照中心、居家醫療服務和石頭湯整合照顧等。

柯強調，現在北市中低收入戶還是有發敬老金，但對不是那麼窮的人，他希望把錢留下來，當有一天長者生病，可以有個完整的照護系統，有些政策短期不討喜，但長期是對的，政治不該用仇恨當作驅動力，不應鼓動老人來反對，製造世代衝突，政策要可長可久，不是把錢發一發就掰掰，政治要有堅持跟理想性。

(中時 )

台北市長候選人吳萼洋17日出席台北市長候選人公辦電視政見發表會。（鄭任南攝）
國民黨台北市長候選人丁守中17日出席台北市長候選人公辦電視政見發表會。（鄭任南攝）
台北市長候選人李錫錕17日出席台北市長候選人公辦電視政見發表會。（鄭任南攝）
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