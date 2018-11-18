暖冬遊反應熱烈 交長承諾「經費無上限、限時不限量」

2018年11月18日 14:48 中時 李宜秦

交通部觀光局在11、12月推出宜花東高屏暖冬遊補助方案，每房的交通與住宿費最高可補助2000元，若有60歲以上者還可加碼多補500元，預計投入經費9500萬。國人反應熱烈，規劃經費到本月中已請領近5000萬元，總經費恐怕在月底就會支出完畢。交通部長吳宏謀表示，該方案補助內容「限時不限量」，會再請觀光局爭取經費。

觀光局今年推出「前進宜花東，高屏暖冬遊」的旅遊補助方案，投入經費9500萬，自11月到年底，自由行旅客在周日到周五到宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東五縣市住宿，每房每晚住宿費最高補貼1000元，60歲以上者還可多補500元。交通費每房最高也可補助1000元。

團體旅遊部分，旅遊業若辦理2天1夜的團體旅遊，且其中一日不是假日，旅行社每人每日最多可補助500元，60歲以上者每日最高可補1000元，每團補助上限為3萬元，每家旅行社最多可補10團。

暖冬遊方案推出後好評不斷，補助縣市的住房率提升、觀光收益增加，目前申請狀況前三多為花蓮、宜蘭、台東，業者表示住宿率至少提高1到3成。另因補助項目包括交通費用，讓民眾更願意搭乘大眾運輸工具旅遊，目前以乘坐台鐵火車為最多。

吳宏謀周五與花東業者座談時，不少業者擔心因此活動成效良好，經費恐怕會在本月底用罄，吳宏謀則當場承諾會再加碼，活動一定會執行到年底，會再請觀光局另外爭取經費。

觀光局目前尚未具體說明如何籌措經費，僅表示旅宿業者在接受民眾入住後，須先行代墊相關費用，備齊旅客的交通票券正本與相關文件，可在2019年2月28日以前向觀光局申請補助。據了解，超出的經費可能會以明年度預算支應，依據目前補助狀況，估計總經費將近2億元。

(中時 )