網球》被球童害慘了 費德勒擦身第100冠

2018年11月18日 14:48 中時電子報 盧品青

德國小將祖維瑞夫闖進年終賽決賽。（美聯社）

瑞士天王費德勒(Roger Federer)在ATP年終賽準決勝遭到德國「天王殺手」祖維瑞夫(Alexander Zverev)以7-5、7-6直落二擊敗，無緣爭冠。其中第2盤搶7的關鍵時刻出現小小爭議，賽後觀眾因此怒噓祖維瑞夫。

當時費德勒正在進攻，但是祖維瑞夫宣稱費德勒身後的球童弄掉了球，他認為這分不算，要求重打。主審和費德勒都沒看到球童掉球，不過最後仍然判決重打，祖維瑞夫把握機會，以一記Ace球搶下勝利！在場多半是費德勒的球迷，他們會生氣也是當然的，紛紛對祖維瑞夫喝倒采。

祖維瑞夫說：「我要向大家道歉，我知道大家都支持費德勒，剛才我也向費德勒致歉了。我無意激怒任何人，我在此只能說聲對不起。」還好祖維瑞夫長得帥又始終保持禮貌，女主持人也為他打抱不平，觀眾於是很快就原諒他了。

以費德勒的高度自然不會計較這種事：「沒關係啦，祖維瑞夫沒做錯，也不需要道歉，規則就是規則。這真的沒什麼大不了，我只希望那個小男孩(球童)不要太自責或是因此而睡不好覺。」

祖維瑞夫決賽的對手是球王喬柯維奇(Novak Djokovic)。費德勒不幸一語成讖，他的生涯第100冠果然路迢迢，而且恐怕又要落到喬帥手裡了。

(中時電子報)