SBL》梅約風暴來襲 祥總：沒架子又不吃紅肉

2018年11月18日 14:50 中時電子報 黃及人

即將來台掀起「梅約風暴」的2008年NBA選秀探花達欣洋將梅約，將在18日達欣與台啤之戰初次亮相，談起這名身價不凡的老外，達欣總教練范耿祥說：「梅約完全沒架子，跟隊友也相處愉快，更重要的是，他自我要求很嚴格！」

「為了準備SBL新球季開打，梅約從上周日抵台開始，就只吃雞肉、沙拉、水果等食物，絕對不碰紅肉，就是想要趕緊恢復應有體能，」范耿祥說，「看到他這麼認真準備的模樣，讓我跟其他球員都看得相當感動，畢竟他是梅約。」

范耿祥表示，透過幾天下來的練球，可以感覺梅約確實是個非常專業的好球員，「他該自己出手的時候絕不遲疑，但一看到隊友有空檔，馬上第一時間就會傳球，配合度與融入度讓我驚訝，我相信他絕對可以越打越好。」

面對先前謠傳梅約變胖又變慢了，范耿祥表示，儘管在體能上還需加強，梅約卻在體型上，並未出現過胖現象，只是他跟達欣另一個洋將麥克連一樣，都須隨著比賽進行，逐場進行調整與適應，祥總相信兩人必定可以漸入佳境。

梅約也在18日賽前受訪表示，「經歷5天完整練習，感覺我們團隊化學效應很好，昨天我也特別看了開幕戰，感覺台灣比賽節奏很快，我相信可以適應的。」當問他目前誰是讓他印象最深的達欣隊友，他很圓滑表示，「每個人！」

(中時電子報)