東奧正名公投倒數 國際奧會再來函下通牒？

2018年11月18日 15:09 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

國際奧會副執行長米羅16日再度針對東奧正名公投來函。(陳筱琳攝)

九合一選舉合併公投24日進行，對於受到國內外矚目的「東京奧運正名公投」，國際奧會（IOC）副執行長米羅（Pere Miro）本周五再度致函給中華奧會（CTOC）主席林鴻道及體育署長高俊雄，呼籲政治千萬不要干預體育，若有任何試圖施壓違反1981年洛桑協議，可能會導致IOC中止或撤回對該國家奧會的承認。

其實不只11月16日這封來函，今年5月IOC副執行長米羅也來函過，當時表示中華奧會目前使用的名稱，是中華奧會在1981年和國際奧會簽署的協議之下的使用名稱，根據奧林匹克憲章，任何有關中奧會代表團的名稱變更，都需要經過國際奧會執委會的核准。

國際奧會表示，IOC會密切關心東奧正名公投最新動態，但不會干預台灣選舉程序，完全尊重言論自由，不過為了避免不必要的期待和臆測，IOC盼藉此機會重申，根據奧林匹克憲章，對於公民投票提案的管轄權為IOC所有。

米羅這封來函還提到，1981年國際奧會和中華奧會簽署的洛桑協議維持不變且完全有效，IOC和CTOC均無意修改該中華奧會及代表團的名稱，IOC認為考慮前述狀況，任何試圖對中華奧會過度施壓、令其違反1981年洛桑協議，或進行違反國際奧會執委會決定的行為，都會被視為外界干預，將使中華奧會面臨奧林匹克憲章中針對這類案例所設的保護性措施，特別是第27.9條。

中華奧會主席林鴻道本月初在體育發展委員會上提出警告，CTOC可能會在月底國際奧會執委會遭到取消會籍，而且IOC早來函不同意我們變更國家奧會名稱，種種跡象顯示我們國家的奧會有可能會因東奧公投遭停權，體育界必須清楚明白這件事。

2020東京奧運台灣正名行動聯盟提案人、前奧運國手紀政，昨天在臉書粉專「紀政的心坎裡」表示，她感謝林鴻道對公投的關心，也相信林鴻道主席對我國奧會過去到目前在IOC中的名稱數度變更的歷史有所了解，「Formosa」、「Taiwan」、「R.O.C」等名稱都有使用過，其中「Taiwan」知名經歷了三屆奧運，她想支持我國運動代表隊在的奧會名稱，遵照IOC憲章第30條之規定改為台灣。

(中時電子報)