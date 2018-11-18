台北》又出奇招！吳蕚洋：票投我 我來培養柯P當總統

2018年11月18日 15:02 中時 陳燕珩

台北市長第2場政見發表會登場，除民進黨候選人姚文智因造勢活動缺席，其餘4人均到場。近來因「蜂蜜檸檬」爆紅的無黨籍候選人吳蕚洋再出新招，他稱當選後會替全民尋找最好的總統人選，現任市長柯文哲只要能改正思維，會是不錯的人選，「希望大家票投給我，我來訓練柯文哲當總統。」

吳蕚洋表示，如果他當選，不可能拋棄台北市民選總統，所以要幫大家找個不錯的總統人選，這人要很慈悲、有智慧、有能力，要能引導全民邁向人性光輝，至於如何培養人選，找副市長來培養是不錯的選擇，當選後會對外招考幹部。

話鋒一轉，吳蕚洋談到柯文哲性格，直說柯欠缺慈悲、智慧，看一日幕僚影片後，更發現他行政能力不行、氣度不夠，但柯的優點是學習能力快、腦筋不差、體力也行，只要改正思維，是個不錯的人選，尤其現在很多人要拱柯文哲當總統，為了不讓柯左右為難，希望大家票投給他，他來訓練柯當總統。

接著吳蕚洋現場一人分飾兩角，模擬他與未來「副市長」柯文哲的對話，談到敬老金發放，他模仿柯抓抓頭說，「這就是花錢、債留子孫」。接著扮回本尊強調，敬老金其實可以跟信用卡結合，方便老人使用，還可透過辦卡利益，請銀行回饋市府，再透過合作廠商促銷活動增加營業額，這樣市府收的營業稅也會增加，由政府當營造消費氣氛之人，經濟就會熱絡，所以說債留子孫是錯誤的觀念。

最後他向市民喊話，每次選舉大家總是很害怕，只能選一個比較不討厭的人，但這個人到最後往往更讓人討厭，所以這次選舉，請好好選擇讓自己高興、快樂、健康的人。原定12分鐘發表時間，吳蕚洋僅用不到6分鐘就提前下台，但他妙語如珠的發言，讓發表會現場歡聲四起。

(中時 )