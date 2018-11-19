養孔雀魚紓壓　沒想到繁殖快

2018年11月19日 07:15 中時 甘嘉雯

上班族的陳凱莉原本想在辦公室養孔雀魚舒壓，沒想到魚卻愈養愈多，從6隻繁衍到2、30隻，她只好將魚帶回家養，同時也分送好友，她苦笑「若全都養同一缸，密集恐懼症恐怕會發作」。

陳凱莉說，外人看魚，感覺每隻都長得一樣，其實每隻魚都有自己的紋路，她說，上班時無聊，還會將魚取名字，她的名字中有「凱」字，「我叫牠們凱1、凱2、凱3、凱4....」。

「凱1就是肚子上有一個斑點，凱2的尾巴有兩條紋路，我可不是亂取的」，陳凱莉說，一開始朋友以為她在「練笑話」，但仔細一看，這些魚身上還真的有不同的紋路，只是魚兒游來游去，較難分辨。

陳凱莉說，她原本放了一隻小的巴西龜一起養，沒想到巴西龜會追咬小魚，所以還是單純養一缸魚，「我怕魚全死光」。

魚看見陳凱莉出現都會圍了上來，「不知道是會認人還是肚子餓想吃飼料？」，陳凱莉說，魚雖然不能像毛小孩一樣親親抱抱，但牠們好養，不需要花時間特別照顧，「工作煩悶時，發呆看著牠們游來游去，也挺不錯的」。

原本單調的魚缸，在陳凱莉布置下，增加了造景的物品，「原本想要種水草，但怕手殘，種什麼死什麼，還是先用假的就好」，她說手機雖然也有養魚遊戲，但是養真的魚，還是比較真實。

(中時 )