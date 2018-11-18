韓國瑜合體宣傳車遭噴紅漆 老翁落網稱：就是不爽！

國民黨吉安鄉代候選人發現與韓國瑜合照宣傳車，遭人噴上紅漆破壞。（許家寧翻攝）

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警方調閱監視器鎖定70歲錢姓老翁，2小時迅速破案。（許家寧翻攝）

韓國瑜「韓流」襲捲全台，花蓮有藍營候選人高掛與韓「合體」選舉看板或尋求「獻聲」助選拉抬選情，不過吉安鄉第一選區鄉民代表候選人王家洋，今早卻發現與韓國瑜合照的宣傳車，遭人惡意噴上紅漆，警方循線逮到70歲的錢男，他落網後嗆「就是不滿韓國瑜！」

吉安第一選區鄉代6搶5，第一選區（北昌、勝安、太昌、永安、宜昌、南昌村）國民黨候選人王家洋，今天上午10點多發現停放在自強路與和平路口的宣傳車遭人破壞，韓國瑜照片的雙眼、身體都被噴上血紅的大叉叉，氣得向警報案，大罵質疑「民X黨的水準？」

從事餐飲跨足政壇、首度參選的王家洋說，他以前就很欣賞韓國瑜的「貨物出的去、觀光客進得來」政見與務實作風，隨著韓總人氣爆棚，這股熱潮也吹到後山，他選前特地到高雄拜訪韓國瑜，留下了這張搭肩合照的照片，沒想到看板被噴得面目全非，對韓總感到很不好意思。

警方調閱相關路口監視器，發現一名騎乘機車的老翁涉有重嫌，2個小時後在吉安鄉中央路3段上查獲70歲的錢姓男子，錢男坦承犯案，強調與王家洋並無恩怨，只是單純不爽韓國瑜，才會在昨晚向路旁宣傳車噴漆，全案偵詢後依涉嫌毀損罪名送辦。

韓流在全台造成熱潮，各地藍營候選人紛紛掛出與韓國瑜「同框」的選舉看板，大打韓流牌，花蓮縣除了參選縣議員的謝國榮、鄉民代表的王家洋外，縣長候選人徐榛蔚、吉安鄉長候選人游淑貞也找來韓國瑜「現聲」助選，藉韓流旋風為選情加持。

(中時 )

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