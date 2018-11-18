玄了！麥當勞排隊是直的星巴克橫的 揭商人沒說的秘密

2018年11月18日 15:23 中時電子報 戴安瑋

星巴克。（資料照片/新浪微博@阿里巴巴）

從中華電信499、麥當勞買一送一看的出台灣人愛排隊，但你有沒有發現麥當勞和星巴克排隊一個是直的、一個是橫的？網路溫度計表示，無論直排還是橫排都隱藏商業考量，麥當勞直線排，暗藏著讓客人速戰速決，快速銷售更多產品，星巴克橫著排則暗藏著增加客人和旁人交流，加深對品牌的好感及想多點麵包、甜點。

網路溫度計表示，當你跟著人擠人、跟著守秩序排隊的時候，可曾想過，為什麼我是橫著排、直著排、彎曲著排？其實排隊動線可是一種策略，讓你不知不覺落入商人圈套，而排隊模式大致上又分為3種：

1、直線排：像是在麥當勞等速食店，講求高效率、快速點餐取餐的宗旨，直線就像是遊戲裡消方塊的概念，也容易使人焦躁，不斷想往前看究竟還有幾個人，就會讓客人更速戰速決，快速銷售更多產品。

2、橫著排：最知名橫著排隊的就屬星巴克了，據悉1971年西雅圖第一間星巴克分店就是橫著排隊，而這其中又有不同原因，包括星巴克是不少人社交的場所，也是企業宗旨，肩並肩橫著排隊讓你能夠增加和旁人交流，甚至是搭訕的機會；星巴克採公開透明的作業平台，當你橫向排隊時，也能一邊看到咖啡的製作流程，加深對品牌的好感與印象；是不是覺得每次排隊等星巴克時，都好想再來點麵包、甜點，空間規劃時不僅安排櫃檯和甜點櫃很近，提醒你「來吃我吧」。

3、彎著排：在遊樂園排隊等玩設施的時候，總要先轉了一圈又一圈，不斷S型輪迴的排隊模式，就是讓人產生「快輪到我了」的錯覺，壓縮排隊間距，解除興奮激動、排隊時的焦慮。

(中時電子報)