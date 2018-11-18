影》東奧正名若通過 中華奧會恐被中止承認

圖為8月5日在台北街頭舉行東奧正名公投連署活動。（本報系資料照片）

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九合一選舉將在下周六登場，多達十案的公投案投票也在同日舉行，其中關於東奧正名公投，國際奧會副執行長皮爾．米洛16日向中華奧會主席林鴻道與體育署長高俊雄致函，呼籲政治不應干預體育，同時提醒若試圖施壓違反1981年的洛桑協議，將可能使中華奧會面臨中止或撤回國家奧會的承認等狀況。

國際奧會表示，不會干預東奧正名的選舉程序，也尊重每人的言論自由。然而國際奧會表示，中華台北奧林匹克委員會名稱是依據1981年該會與國際奧會簽署的協議而定，根據奧林匹克憲章，中華奧會任何名稱的改變，都需要經過國際奧會執行委員會的核准。

國際奧會執委會再次確認國際奧會立場，不予核准任何中華奧會改變名稱，1981年兩會簽署的洛桑協議結論不變，並完全有效，且國際奧會與中華奧會都無意修改該會與代表團的名稱。

國際奧會提醒，任何試圖對中華奧會施壓的手段，致其違反洛桑協議，或進行違反國際奧會執委會決定的行為，都將被視為外界干預行為，中華奧會將面臨奧林匹克憲章中的保護性措施，恐遭國家奧會中止或撤回對中華奧會的承認。

國際奧會呼籲，在中華台北地區推展奧林匹克活動的利益，應勝於政治考量，否則恐會打斷中華奧會代表團與選手對國際賽事的準備工作，也會將情況複雜化。

國際奧林匹克憲章第 4 章第 27.9條規定，「除違反奧林匹克憲章給予相關處置和懲處之外，如國家奧會的活動遭該國憲法、法律或其他規定，或任何政府及其他機構的行為所影響或阻礙，國際奧會執行委員會於聽取該國家奧會意見後，得做任何適當決定以保護國家奧會的奧林匹克活動，包括中止或撤回對該國家奧會的承認」。

(中時 )

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