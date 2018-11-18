高三生網路成癮到住院 精神科醫師提醒急性期需戒網路

台灣專注力研究學會今天舉辦「正確網路成癮治療」共識會議，馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師，台灣專注力研究學會理事長臧汝芬提醒家長，兒童青少年網路成癮嚴重，就要「斷捨離」。鄭郁蓁攝影

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高三的小媛拒絕上學，又沉迷網路，不與人互動，抱怨常失眠，若不給手機上網就情緒發飆，甚至呼吸困難，因網路成癮嚴重而住院治療。精神科醫師提醒，家長不要輕忽網路成癮危害，急性期可讓孩子住院治療。

今年六月，世界衛生組織(WHO)在第十一版的《國際疾病分類》中，已正式將「網路遊戲成癮」(Internet Gaming Disorder)視為一種「精神病」，是一種像吸毒一樣，會上癮的精神疾病。

台灣專注力研究學會今天舉辦「正確網路成癮治療」共識會議，收治小媛的馬偕兒童醫院兒童心智科資深主治醫師，台灣專注力研究學會理事長臧汝芬表示，小媛的情況，一度被當成憂鬱症治療，但深入會談後發現，小媛的父親長期酗酒，酒醉了還會把小媛當成出氣筒，為了家庭的和諧小媛一直不敢說出口，因此開始學會逃避、閃躲，把自己封鎖，進而投入網路遊戲世界尋求安慰與釋放。

臧汝芬指出，網路成癮的青少年越來越多，這群孩子缺少與人的互動，看起來表情呆滯，缺乏處理壓力經驗，當父母拒絕他們繼續完手機時，就會情緒爆衝。而在現在社會中，像小媛這樣社會脫節、身心生病的孩子很常見，因本身可能有脆弱特質、家庭關係、人際關係出狀況、或原先就有精神疾病，讓他們更容易陷入網路世界。如果過度沉迷，就如酒癮、藥癮，是一種病，會對生活產生重大傷害。

臧汝芬表示，網路成癮可分兩個層面，一個是預防性的「防止」，另一個則是成癮後的「戒斷」；像小媛這類型的孩子，已經是一種「病」，需要透過專業介入治療，幫助其痊癒，從正確診斷、找出共病現象、投予適當用藥、深入會談、並配合認知行為功能的改善，每一個環節都缺一不可，甚至在急性期時，家長要能理解醫師讓孩子住院治療。

臧汝芬提醒，許多家長不忍心孩子因為沒收手機就發脾氣或自傷，因此失去了早期「防止」沈迷的先機，到頭來，只能痛苦的接受「戒斷」的過程，呼籲家長留意，當孩子出現早上爬不起來、晚上晚睡、出現常常請假、拒學，表情呆滯、體重過胖，一周超過20小時沉溺在網路中時，可能孩子已屬網路成癮的高危險群。

(中時 )

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