北大學者：影子銀行和互聯網金融監管是大陸最大問題

2018年11月18日 15:52 工商 賴瑩綺

新浪財經報導，北京大學國家發展研究院金光經濟學講席教授黃益平18日出席第9屆財新峰會上表示，如今中國經濟態勢放緩，中國人民銀行（人行）貨幣政策決策變得非常艱難，但中國經濟面臨的最大問題在於，槓桿率非常高，影子銀行和互聯網金融沒有得到很好的監管。

黃益平表示，全球金融危機已經過去10年，如今世界經濟幾乎走出了10年前的困境，各國經濟都已經開始溫和的恢復。在黃益平看來，除了美國以外，其他一些經濟增長態勢相對比較疲軟，其實我們還遠遠沒有恢復到全球危機以前的經濟態勢。

10年以來，中國採取了很多的政策應對這場危機。黃益平認為，「總體看來，貨幣政策非常激進，財政政策相對保守，結構改革應該說是步履緩慢，從各國基本上都可以看出來這個比較一致性的變化。」最近量化寬鬆對世界經濟已經造成很大的影響。土耳其、阿根廷、南非、俄羅斯等都受到波及，中國也在其中。

就貨幣政策而言，中國面對美國聯準會（FED）升息，中美利差不斷縮小。黃益平指出，如果明年FED真的還要再升3～4次息，中國7天期的逆回購利率就可能會低於美國聯儲基金的隔夜利率，對於中國的外部金融環境，尤其是對中國匯率會造成新的壓力。

但另一方面，經濟態勢在放緩，黃益平表示，這可能意味著貨幣政策會有寬鬆壓力，包括外部貨幣政策的緊縮，和中國內部的經濟疲軟，這將使得人行貨幣政策決策變得非常艱難。

但這還不是我們現在碰到的最大的問題，黃益平指出，今天中國經濟最大的問題在於，一方面槓桿率已經非常高，另外一方面中國有一個非常龐大的，可能沒有得到很好監管的金融創新部門，即影子銀行和互聯網金融，這是我們碰到的第一個挑戰。

第二個更重要的挑戰是，全球貨幣政策可能都要退出量化寬鬆。黃益平表示，很多人認為有可能在未來1～2年世界經濟有可能重新走入經濟危機，比如現在美國總統川普一系列的政策是為了應對經濟失衡的問題、貿易失衡的問題，但他減稅的政策和增加投資的政策，也有可能在一定意義上來說會擴大美國經濟結構的不平衡。

(工商 )