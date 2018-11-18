反空汙大遊行 環團喊出：用選票反空汙

2018年11月18日 15:57 中時 馮惠宜 、 黃國峰

1118台中反空汙大遊行，18日登場，民眾手舉各式標語、道具等，要求政府儘速改善空汙問題。（黃國峰攝）

1118台中反空汙大遊行，18日登場，有小朋友戴著口罩，演出生活在空汙的牢籠內。（黃國峰攝）

年底九合一選舉選前最後一個周日，由台灣健康空氣行動聯盟聯合北中南環團和公民團體舉行的1118反空汙遊行18日下午從台中市市民廣場、公益路口出發，主辦單位喊出「用選票、反空汙」，並號召百人持紅傘排出選票章的壯觀場面，盼可以用選票反空汙逹到無媒台灣的訴求。

這場空汙遊行集結近20個公民團體、上千人共同響應，民進黨政營幾無人參與而國民黨台中市長候選人盧秀燕及南投縣長林明溱則帶著黨籍議員及支持者一起上街頭表達訴求；

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃在遊行開始前，大聲疾呼用選票救台灣、用選票反空污、用選票要健康、用選票要無煤、用選票反黑手，用選票反黑箱、反獨栽，用選票、救民主，他強調2018年台灣的民主面臨一些危機，就是賴清德那隻手已深入環評了，過了環評的深澳電廠10月突然喊卡，這隻黑手對台灣主民是很大的傷害。

值得一提的是近百位醫師一起穿白袍挺身而出，診所協會全國聯合會前任理事長曾梓展更拿出數據指稱全台灣每5個癌症死亡病患就有1個是肺部癌症，而中部呼吸道疾病就醫佔率也從103年12.8％提升到13.4％。

葉光芃拿出數據打臉環保署及台中市政府「台中空污改善全國第一」的說法，直指法定PM2.5手動測值比較全台31個測站2014與2017年均值的減量排名，台中市只排名第8 ，表現僅是中段班，差強人意，鄰縣彰化和南投的改善都比台中多一點，連雲林斗六站的排名都在台中前面。事實上，減量最多的是嘉義，其次是金門，九成以上受境外影響的金門改善多，顯示三年來境外對台灣的影響大減，環保署和台中市政府不該再用老舊的研究數據說境外污染佔三成來持續愚民。

遊行開始前，參與的環團也以割破黑箱背板，露出幕後黑手訴求打破黑箱要陽光，最後上千人也在高喊反空汙、要無煤、反黑手、救藻礁、反黑箱要陽光、反獨裁要陽光、反獨裁要民主的口號中從市民廣場出發，沿美村路、市大道一路走向市府廣場。

(中時 )