台北》北市夜間經濟 李錫錕：任命吳宗憲張惠妹「夜間市長」

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無黨籍台北市長候選人李錫錕今在北市政見發表會上表示，他提出「夜間經濟」，要在台北市任命「夜間市長」，找文化界、藝術界大咖，如吳宗憲、張惠妹等，成為夜間經濟的代言人。

李錫錕在第二輪政見發表會上指出，夜間經濟是一個概念，讓白天有個活動晚上也有，一個都市如何不能滿足市民、外國觀光客，有想要浪費的感覺地方，為何要來台北？

李錫錕說，「夜間經濟」主要根據人類的心理，根據世界各大都市目前發展趨向，還要設立「夜間市長」，比照英國倫敦、法國巴黎、德國柏林、美國紐約等都有「夜間市長」，是由他任命一個文化界、藝術界大咖，舉例：吳宗憲、張惠妹這些人都可以「夜間市長」。

李錫錕指出，這位夜間市長負責跟台北市協調，號召當成夜間經濟的代言人，讓各行各業，如餐飲業、娛樂業、觀光業、三溫暖洗澡，各行各業，甚至像曼谷一樣，晚上都有夜間動物園，政府若能讓公共交通24小時暢通無阻，加強警力維持治安，配置計程車和代駕等細節問題配合，娛樂稅可免稅，營業稅減半，如此一來觀光客會來，台北市就有外來的錢挹注。

李錫錕強調，台北市民今天很悶，有錢不敢花因沒有信心，對明年有恐懼感，一些候選人開了很多支票，他不是不重視，甚至也不是反對，關鍵在先讓台北市有錢。

(中時 )

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