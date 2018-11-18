台北》談大巨蛋爭議 柯P嗆：製造問題的政黨可以解決嗎？

2018年11月18日 15:55 中時 陳燕珩

台北市長第2場公辦政見發表會登場，現任市長柯文哲把握最後攻防機會，首輪大談敬老政策，次輪則鎖定5大案，談到爭議的大巨蛋案，他重申，大巨蛋選址、零權利金、不按圖施工等問題都不是他製造的，他是負責善後，有候選人說要拆蛋、要繼續蓋，但大巨蛋問題就是政黨製造出來的，「製造問題的人有辦法解決問題嗎？」

柯文哲上任之初將大巨蛋、三創園區、美河市、松山文創與雙子星視為「五大弊案」，但事後屢被抨擊查不出弊，反倒讓大巨蛋擺爛。他今強調，五大案問題是因複雜政商關係而來，產生很多怪怪的東西，他主張要處理歷史問題，應先解決現在問題，避免以後再發生，再去追究過去責任。

談到懸而未解的大巨蛋，柯文哲強調，大巨蛋金額太大、又蓋到一半，如果早3年接手不至於拖那麼久，但大巨蛋選址、零權利金、簽約後3棟變5棟等不平等條約，都不是他訂的，也不是他不按圖施工，他是來善後的，大巨蛋問題不是拆與不拆，是安全或不安全，他不會刁難遠雄，但也不會因民調受影響就放水。

他強調，過去3年大巨蛋公安上做了很多改變，接下來就等走完都審、環評程序，發放全新建照。有候選人說要拆蛋（指姚文智），如果能拆早就拆了，「哪輪得到你？」也有人說要蓋完（指丁守中），問題是公安要怎麼解決？

接著柯文哲向對手喊話，大巨蛋問題就是政黨製造出來的，你們是製造問題的人，有辦法解決這些問題嗎？他強調，自己除了解決問題，也要避免未來再發生，所以這次雙子星招標有公開的平台，讓任何人都可以關心，也建立超額利潤制度，訂了很多機制分攤政府跟廠商的風險。

他強調，因為透過很多公開透明、務實的手段，建立乾淨和清楚的招商規則，讓外國投資比例從52％增加到76％，去年台北招商已是全台之冠，今年會是第一，明年預估也會第一，這代表政府可正正當當做生意，這是他帶來新的政治文化。

最後柯文哲說，他一直都很務實對話、認真工作，他細數大龍國宅、忠孝橋引道、社子島開發、環南市場改建等，20幾年都做不到，但他把這些困難、沒人要做的事都做了，現在大家批評的是以前的柯文哲，無法批評現在的柯文哲，「因為我一直在改進，我會愈做愈好。」

(中時 )