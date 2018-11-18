身障福利嘉年華會閃亮登場 與市民朋友共度充實假日午後

2018年11月18日 15:57 中時 陳育賢

新竹市政府18日在巨城購物中心廣場辦理「集聚不一樣─成就大力量」身心障礙福利服務嘉年華暨頒獎典禮。（陳育賢攝）

為響應聯合國推動身心障礙者權利公約，新竹市政府社會處18日運用公益彩券盈餘分配基金，補助新竹市心理衛生協會，在巨城購物中心廣場辦理「集聚不一樣─成就大力量」身心障礙福利服務嘉年華暨頒獎典禮，並透過園遊會方式宣導身心障礙福利服務，讓身障朋友走出戶外，享受充實的假日午後時光。

副市長沈慧虹表示，市長林智堅重視身障朋友權益，為讓身障者都能無障礙的使用服務並參與活動，這4年來市府辦理多元化的福利服務，包含首創的換證服務車、輔具服務專車、手搖自行車體驗活動、復康巴士線上訂車、手語翻譯、同步聽打服務、無障礙微旅行、視障者口述影像及輔具旗艦店等，讓身障朋友們都能公平及多元的社會參與，未來也會持續針對身障朋友的需求，提供更適切的服務措施。

今天的活動由新竹市自閉症協進會的家長與孩子們組成的親子鼓團「竹塹星光擊樂團」表演「醒獅鑼鼓」揭開序幕，活動內容還有新竹市原住民身心障礙者協會等12個單位帶來深展絕活的演出。

另，視障歌手陳翊鳴擔任無障礙大使代言宣示，並帶來一連串的組曲將氣氛帶到最熱鬧，此外，場邊也有45個各式各樣的宣導攤位，讓民眾可以對身心障礙朋友的權益有更多認識與支持。

社會處李季縈處長表示，這次的活動透過培植在地的身心障礙團體辦理，除了可以達到各類身障社團及機構相互交流外，也展現身心障礙朋友的能力及生命力，而宣導活動也可以讓更民眾一同感受到身心障礙朋友們的活力與熱情。

(中時 )