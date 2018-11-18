台中》國光里長陳仁榮、市議員邱素貞 成立聯合競總

2018年11月18日 16:05 中時 陳世宗

台中市南區國光里長陳仁榮、市議員邱素貞，18日在正義街成立聯合競選總部。邱素貞肯定另一半陳仁榮腳踏實地服務里民；分別榮獲台中市特優里長，以及107年全國特優里長殊榮，他們夫妻倆人同心打拚里政、市政都放心。

成立茶會在麻吉樂團演奏中揭開序幕，隨後由後援總會長黃寶賢授戰旗、林佳龍南區後援會總召集人林慶芳致送大蒜與鳳梨，象徵凍蒜與選票旺旺來。立委黃國書、民進黨台中市黨部主委何明杰、908台灣國總會長周崇德、前台中市醫師公會理事長羅倫檭等人都站台助選，現場吸引約800位支持者參加，場面熱絡氣勢高昂。

黃國書表示，陳仁榮與邱素貞走遍東南區各角落，為民服務最認真、踏實，爭取建設不落人後，他呼籲選民繼續支持連任。

陳仁榮指出，自88年當選國光里長以來，主動巡查里內道路、水溝、路燈、景觀、環保、產業與關心社福，並結合另一半、市議員邱素貞爭取地方建設，服務更具深度與廣度，他呼籲選民繼續支持連任，未來將做好即時便民服務，讓國光里成為更溫馨祥和社區。

邱素貞說，她是東區的女兒、南區的媳婦，選戰競爭激烈，所有候選人都到南區搶票，讓她陷入苦戰，她語帶哽咽，懇請支持者「輸人不輸陣」，堅定支持認真做事的人。她強調，東南區歷次議員選舉，綠營票數從未大於藍營，現階段民進黨銳意改革，面臨不小壓力，大環境氛圍對綠營候選人不利，東南區沒有配票空間，她呼籲支持者站出來，踴躍投票。

(中時 )