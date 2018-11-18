史上首次！ APEC部長、經濟領袖宣言都難產

2018年11月18日 16:06 工商 彭媁琳

2018巴紐APEC經濟領袖會議今日中午結束，但是領袖宣言和部長宣言，竟破天荒第一次難產，加拿大媒體稱領袖宣言已經破局。我方官員透露，今日凌晨2點，泰國對部長宣言的文字有異議，也影響到原本今天中午要提出來的領袖宣言，現在各方代表陸續離開巴紐，兩項宣言短時間內仍無法出爐。

本月16日APEC部長會議時，就傳出美日澳等國家，對於中國大陸在文稿中使用的文字有不同看法。原本16日就應該宣布的部長，APEC官方始終沒有對外說明。

加拿大媒體今日下午指出，領袖宣言將會破局。這將是APEC舉行30年來，首度部長宣言、領袖宣言難產。

相關官員透露，今天凌晨巴紐方通知，泰國對於部長宣言的文字不滿意，因APEC是共識決，這就會讓部長宣言遭到擱置。據了解，泰國是對多邊貿易議題的用字不滿。

由於部長宣言內容是領袖宣言的參考，部長宣言在今日上午的領袖會議期間，仍未獲得共識。主持會議的巴紐總理Peter O’neill宣布休息15分鐘，但是結束休息後，各國代表都走得差不多了，也因此讓領袖宣言受到擱置。

未來各方可能以信件方式溝通，也要看各國領袖是否會授權文稿小組繼續就文字內容進行協商，才能決定領袖宣言的方向。

(工商 )