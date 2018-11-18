張忠謀發表7分鐘演說：與習近平的互動友善且坦白

2018年11月18日 16:08 中時 楊孟立

APEC 2018落幕，我國領袖代表張忠謀今天召開記者會表示，這兩天與10多國領袖自然互動，其中也包含大陸國家主席習近平，兩人的互動是友善且坦白。

張忠謀說，有相當多的時間是所有的領袖代表都待在同一個密閉空間，分組討論的時候彼此之間也有所交流，這就是「自然互動」。不過是與哪幾個領袖互動，以及互動內容，就不便透露。媒體詢問是否有與習近平互動？張忠謀表示，兩人有自然的互動，這樣的互動往往是友善且坦白，因為沒有別的人在，不必假裝什麼。

張忠謀昨天與新加坡總理李顯龍、美國副總統彭斯雙邊會談，今天則是與日本首相安倍會談。官員透露，今年與我方雙邊會談的國家不亞於去年，而去年我方會談四個國家，包含了美國、日本、新加坡。

張忠謀出發前，蔡英文總統交代了任務。第一是和各國代表進行建設性對話，充分掌握經濟局勢，並且發掘合作機會；第二則是要告訴國際社會，台灣在數位經濟時代擁有的實力以及經驗，以及擁抱數位未來的願景。張忠謀強調，「那些任務我認為我都成功完成了。」

張忠謀自嘲，這一次擔任領袖代表的心情是「老驥伏櫪」，至於上一次擔任領袖代表的時候是「還沒這麼老的驥」。當然，客觀環境已經有相當改變，心情不一樣，至於明年會否還會擔任領袖代表那就留到明年再說。

張忠謀在領袖閉門會議發表了約7分鐘的演說，強調數位經濟的未來發展會遇到失業以及貧富差距兩個問題，要解決問題，政府和教育制度有很大的責任，中華台北雖然只是中型經濟體，但願意參加雙邊或多邊談判解決未來問題。

(中時 )