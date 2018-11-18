王金香老師用心陪伴慢飛天使 獲教育大獎

苗栗特殊教育學校老師王金香（左）。（教育部提供）

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苗栗特殊教育學校老師王金香，陪伴每位身心障礙孩子，追求自己的夢想，並能擁有快樂的生活，她今年同獲得「107年度教育部優良特殊教育人員」及「107年第七屆教育大愛菁師獎」殊榮，也是今年唯一榮獲兩項殊榮之教育人員。

23年前，王金香開始教導身心障礙學生，對於身心障礙孩子的照顧，不遺餘力，用心教導這群慢飛天使，讓學生在其就學階段即培養良好就業技能，與生活自理及管理的能力，使其能夠獨立生活，以減輕家庭的負擔。

王金香照顧弱勢學生，今年同時獲得兩項教育大獎的肯定，她心懷感恩的表示:「每位慢飛天使給我力量，讓我在他們的需要上，看見自己的責任，可以支持陪伴孩子們快樂成長，分享他們喜怒哀樂的點滴，看到他們充滿自信的眼神，這樣的機會，讓我二十年的教學生涯充滿感激！」

苗栗特教學校校長馬心正表示:「感謝教育部及教育大愛菁師獎評審委員能夠看見王金香老師長期對於身心障礙孩子的教導與奉獻，也因為愛，讓苗特教師同仁們看見自己的責任，繼續為特殊教育努力打拼，建立優質的特教學習園地。」

教育部為激勵特殊教育人員之工作士氣及熱忱，並感謝他們的辛勞與無私奉獻，每年舉行優良特殊教育人員頒獎，榮獲表揚之優良教師們，多年來服務於特殊教育界，秉持對教育之熱忱，無怨無悔，犧牲奉獻，在特殊教育教學、學生輔導、教育研究及行政工作等各方面等，均有具體事蹟及卓越成效，他們在工作上散播教育愛和犧牲奉獻的精神，引燃特教的希望之火，成為特殊教育工作者的模範。

(中時 )

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