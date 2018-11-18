周小川：應設計多管道研發 相互競爭體制發展金融科技

2018年11月18日 16:09 工商 賴瑩綺

中國人民銀行前行長周小川18日在第9屆財新峰會上表示，人行可以組織Fintech（金融科技）方面的研究，但無法做出最優選擇，因此，應設計一種多管道研發、相互競爭的體制，但與此同時還要設置一些環節，使得技術施行的後果可控，避免造成經濟的不穩定。

新浪財經報導，周小川以電子支付和數位貨幣的「加密環節」舉例稱，兩者幾乎都是加密的，但加密的環節不一樣，有的加密加在誰擁有這個貨幣上，有的加密在支付環節，還有的加密在通證傳遞的環節。他說，這就說明數位貨幣和電子支付的發展可能是會有多種方案並行的，在競爭中發展前行，這就給中央銀行和監管部門提出了一個挑戰：未來可能是不很確定的。

周小川稱，人行在3、4年以前就成立數位貨幣研究所負責研究Fintech、數位貨幣。這顯示人行可以組織這方面的研究，但是沒有辦法確保說研究的方案會是最優的。他進一步認為，「技術在不斷演變，確定技術選擇是具有風險的。」

因此周小川建議，應設計一種多管道研發、相互競爭的體制，但與此同時還要設置，使得該技術在投入使用時要有一定的過程。這個過程要保證它不管是成功還是失敗，它的後果是可控的方式，不能放任不管。因為萬一一種方案實驗出來出現巨大的漏洞或失敗，造成社會經濟的損害或者不穩定，所以要設置這樣的措施。

(工商 )