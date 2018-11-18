前IMF副總裁：貿易爭端可能導致2020年全球股市大幅波動

2018年11月18日 18:18 工商 賴瑩綺

清華大學國家金融研究院院長、國際貨幣基金組織（IMF）前副總裁朱民18日在第9屆財新峰會上表示，貿易爭端對經濟的實質影響通常在2到3年內達到頂峰，即在2020年，全球股市完全有可能產生大幅度波動。

財新網報導，朱民指出，美國總統川普政府挑起的貿易爭端無疑是當今全球金融最為不確定的因素。

朱民認為貿易爭端將從3個方面對全球經濟和金融市場產生影響。其一，全球貿易規模將進一步下滑。當前全球貿易增長已經低於金融危機前水平，受人口老齡化、年輕一代消費偏好變化等因素，各國對進口商品消費需求增速放緩，這一趨勢將被貿易衝突擴大，發展中國家和新興國家將尤其受到重創。

其二，貿易爭端將擾亂全球產業鏈配置。在過去20至30年內，全球經濟已經形成完整的產業鏈。貿易衝突發生之後，外來直接投資水平顯著下降，企業正在重新考察全球資產配置，這將對亞洲、拉美等在全球產業鏈中佔有重要地位的國家產生巨大影響。

朱民還表示，貿易衝突將損害金融市場的信心。自2018年5月以來，全球尤其是新興國家的金融市場出現大幅波動，還伴隨著不斷的貨幣流出和資源貶值。

朱民認為上述影響會在2020年達到峰值，屆時美國經濟增速也會從目前的3％的水平放緩至2.5％以下。朱民稱自己近期和美國聯準會（FED）前主席葉倫（Janet Yellen）就美國經濟潛在增長率有過交流。

朱民轉述葉倫說法指出，美國今天經濟潛在增長率水平還是2％。所以美國的經濟增長會從2％到3％左右會逐漸回到2％的增長水平。

朱民表示，經濟放慢意味著公司盈利放慢，進一步影響股市估值。加上貿易的衝擊，在2020年股市很有可能將出現大幅波動。他說，持續的貿易爭端會給已有的下行趨勢和已經有的金融市場的波動增加更大的不確定性，希望貿易爭端能夠妥善解決。

對於即將於11月底在阿根廷G20峰會舉行的中美領導會晤，朱民表示希望兩國領導人能夠重新打開對話管道，「只要重新談判，就有希望。」

(工商 )