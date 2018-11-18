響應反空汙遊行 盧秀燕批執政黨慢性謀殺中部人健康

2018年11月18日 16:29 中時 王文吉 、 黃國峰

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）暫時放假競選行程，聲援反空汙遊行。（王文吉攝）

反空汙大遊行從市民廣場出發，許多環保團體徒步走到台灣大到市府廣場，宣傳反空汙理念。（王文吉攝）

盧秀燕以「台中市民」角色，聲援反空汙大遊行。（王文吉攝）

盧秀燕以實際行動聲援反空汙遊行，徒步1個半小時，宣示反空汙決心。（王文吉攝）

主辦單位製作打卡道具，呈現小朋友被困在空汙牢籠內的無奈。（王文吉攝）

國民黨台中市議員李中（左四）、黃馨慧（左五）到場聲援反空汙遊行。（王文吉攝）

許多醫師響應反空汙遊行，穿著白袍走完全程。（王文吉攝）

國民黨台中市長候選人盧秀燕18日下午暫時放下競選行程，以市民角色聲援反空汙遊行，他在南投縣長林明溱及黨籍民代陪同下，從市民廣場徒步走到台灣大道市府廣場。出發前媒體問及對手沒來參加，她怎麼看？盧秀燕認為，每個人的選擇不一樣，她予以尊重，只展現自己的態度，對於別人的做法她不做評論。

盧秀燕穿著白T恤、牛仔褲，沒穿競選背心，也沒有競選旗幟，與藍委江啟臣、顏寬恒及南投縣長林明溱一同響應反空汙遊行。選前激戰時刻分秒必爭，許多民眾訝異盧秀燕親自參加遊行，上前為她加油，有人合照時比出OK手勢，但盧說她是單純以市民角色來聲援反空汙，不要有競選拉票動作，民眾也配合尊重。

盧秀燕在出發前受訪表示，從去年至今，她已經第3度響應環保團體上街頭反空汙，過去我們擁有好山、好水、好空氣，可是這兩年空氣急遽惡化，從上禮拜開始到這禮拜一、二，連續紫爆紅害7天，至今都還必須上街頭向政府當局表示「我們的空汙真的很嚴重」。

市民上街頭是不得已的！盧秀燕心疼地說，台中市民真的好可憐，有誰願意在這麼熱的天氣，一再上街頭？實在是空氣太髒，大家無法忍受，市民朋友只好被迫用這樣的方式，來展現對空汙的憂心與不滿。希望執政黨趕快調整能源政策，不要讓中火火力全開，製造這麼多空汙，讓我們中部民眾「用肺發電」。

盧秀燕接著說，不只台中市而已，中火的黑煙還飄到彰化、南投，整個中部地區民眾都受害，這就是中電北送的關係。盧強調，中火在台中30年，以前也沒什麼空汙，最主要是民進黨能源政策失調，台北的核一、核二有4部機組，現在只有1部發電，其他3部沒有發電，電力缺口從何而來？就是用中南部的電廠來補，

盧秀燕指出，中火每天10部機組超額燃煤發電，讓我們中部地區民眾「用肺發電」，她呼籲政府自己要帶頭，不可以用慢性謀殺方式，犧牲中部人民的健康。她當選市長第一件事就是「停止中電北送」，絕對會採取很強硬的手段，迫使民進黨調整能源政策。

媒體問到，環團舉辦反空汙遊行，借場地一坡三折，盧當選市長會借場地給環團辦活動嗎？盧秀燕堅定表示，她當選後絕對會全力整治空汙，停止中電北送，還我們好空氣，改善空汙，「他們不必借場地，不必再上街頭！」

(中時 )