藝人大根被毆濺血 動手醉男遭罰2000元

藝人大根上個月參加完樂團「玖壹壹」成員春風的生日趴後，與友人要到忠孝東路SOGO錢櫃KTV續攤時，因行車糾紛被人圍毆血流滿臉。（JET提供）

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藝人大根上個月參加完樂團「玖壹壹」成員春風的生日趴後，與友人要到忠孝東路SOGO錢櫃KTV續攤時，被人圍毆血流滿臉，事後警方找到動手的何姓男子，雖大根不願提告，但警方仍依社會秩序維護法將何男送辦，台北地院簡易庭認為何男酒後在公共場所打人，對公共秩序與社會安寧造成危害，裁罰何男2000元。

警方調查，本名黃亮鈞的藝人大根，10月9日凌晨4時24分，與友人搭車到北市忠孝東路的錢櫃KTV，一群人才走進大廳，大根就被多人圍毆打趴倒地，起身後右眼角掛彩滿臉是血，警方獲報趕赴現場，將雙方帶回訊問。

警方調閱監視器，發現大根與友人分乘2輛車到錢櫃，車子行經錢櫃旁巷子時，疑因在路邊抽煙的3名男子擋住車子，所以車子對3人按喇叭，3人尾隨大根等人進入錢櫃，雙方在大廳櫃檯前理論；不久，何男就對大根揮拳，引發雙方衝突。

據了解，何男坦承酒後動手打大根，但不認識大根，因大根是公眾人物才會動手；大根向警方表示是行車糾紛，不願對何男提出傷害告訴。警方仍依據雙方筆錄及監視器畫面，依違反社會秩序維護法將何男送辦。

法官指出，普通傷害罪屬告訴乃論之罪，未提告不能追究刑責，但可依社維法87條第1款「加暴行於人」規定論處，何男酒後打傷大根，雖大根不願提告，但考量何男在公共場所加暴行於人，對公共秩序與社會安寧造成相當程度之危害，已違反社維法，裁罰2000元。

(中時 )

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