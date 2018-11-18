台北市長選舉 第2場公辦政見會登場

北市第2場政見會 4候選人出席。（圖／取自台北市選委會Youtube頻道）
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中時電子報

台北市公辦電視政見第2場發表會今（18）日登場，獨缺民主進步黨台北市長候選人姚文智，其他4人就各自政見進行闡述。

台北市選舉委員會舉辦的第7屆市長候選人公辦政見發表會第2場下午舉行，無黨籍台北市長候選人吳蕚洋、台北市長柯文哲、中國國民黨台北市長候選人丁守中、無黨籍台北市長候選人李錫錕陸續到場。

經抽籤後，發言順序為柯文哲、李錫錕、吳蕚洋、姚文智和丁守中；但姚文智下午在台北市議會前舉辦「手牽手護台北」活動，時間恰巧和抽籤順序衝突，不克參加。

由於吳蕚洋在上一場清唱「愛江山更愛美人」，引發各界關注。根據中央社報導，媒體會前聯訪詢問今天是否將再獻唱。吳蕚洋表示，先賣個關子，今天沒準備唱歌，但是否會即興演出就看心情，也會提一下「蜂蜜檸檬」，但重點會放在解釋政治人物該做什麼事情以引導經濟發展。

吳蕚洋現場應媒體要求，即興表演「踏雪尋梅」的節奏口技，表演完直說自己不是「綜藝人物」、「百萬大歌手」，而是要來參選台北市長的政治人物。

丁守中則說，自己今天已準備好了，就講平常所講的政策，但現在最大問題是「喉嚨壞掉」。

對於國民黨主席吳敦義輔選時的失言，李錫錕受訪時表示，「當然不妥當」，政治人物不該講這樣的話，可以談想法、價值觀與行為表現；他還說，政見發表的內容會涉及同婚議題，這是最近他認為很重要的問題。

柯文哲則在幕僚陪同下到場，但未受訪。

(中時電子報)

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