金門水頭港旅服中心動工 「兩門」往來新大門

2018年11月18日 16:55 中時 李金生

陳福海縣長（中）等人遵循古禮虔誠祈福，期待順利完工啟用。（李金生攝）

陳福海縣長（中）等人遵循古禮虔誠祈福，期待順利完工啟用之一。（李金生攝）

動土典禮安排祥獅獻瑞，帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

動土典禮安排祥獅獻瑞，帶來熱鬧氣氛之一。（李金生攝）

出席動土典禮的來賓一起為新建工程加油打氣。（李金生攝）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」陸側景象模擬圖。（縣府提供）

金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」陸側景象模擬圖之一。（縣府提供）

陳福海縣長期許金、廈「兩門」往來的新大門，帶來觀光旅遊亮麗的新未來。（李金生攝）

總工程預算高達新台幣21億2888萬元，年旅客吞吐量350萬人次的金門「水頭港大型旅客服務中心新建工程」今（18）日下午舉行動土典禮，工期900日曆天，預定2021年下半年完工啟用。陳福海縣長期許做為金、廈「兩門」往來的新大門，帶來觀光旅遊亮麗的新未來。

這項大型工程在選前不到1周動工，競選連任的陳福海縣長陣營希望可為選情加分；縣府也邀請競選縣長的立委楊鎮浯參加，但他和擔任競選總部主委的縣議長洪麗萍均未出席。

根據移民署金門行政中心統計，2017年金門小三通入出境人數計175萬4351人次，今年可望再創新高，現有客運服務設施已趨飽和。這座大型旅客服務中心新建工程完工後，將可提供往來旅客更舒適、便捷的空間環境，也有助於提高CIQS（海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及保安等單位的行政效率。

坐落於水頭新港區內的「水頭港大型旅客服務中心工程，建築主體結構採鋼筋混凝土與鋼骨構造，總樓地板面積為35946.54平方公尺，設計規模為尖峰時段每小時雙向可容納2800人次，年旅客量可容納350萬人次。

這座地上4層的建築，1樓配置為入境區、2樓配置為辦公區、3樓配置為出境區、4樓配置為管制區域(VTC) ，並將取得銀級綠建築標章與合格級智慧建築標章。全案由姜樂靜建築師事務所承攬設計及監造、啟赫營造公司施工。

這項新建工程自去年9月辦理公開招標以後，因受國內擴大內需，大宗營建物料價格上漲，離島動員、運輸成本較高，又公共工程嚴重缺工、離島大型工程雇工更是不易，以及銀行融資保守等不確定因素風險高，以致廠商不願意貿然投入的影響，曾歷經10次流標，迄本月2日才由啟赫營造以21億2888萬元得標承攬，過程一波三折。

(中時 )