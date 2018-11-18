宜蘭》第2場電視政見發表會 5候選人交鋒

2018年11月18日 17:10 中時 李忠一

由宜蘭縣選委會主辦的第2場公辦電視政見發表會，今天（18日）下午登場，宜蘭縣5位候選人都有參加，政見會分2輪，每輪12分鐘，依發言順序分別是無黨籍林錦坤、無黨籍陳秋境、國民黨林姿妙、民進黨陳歐珀、無黨籍林信華。

林錦坤表示，他不炒地皮、不買票，他有能力擔任宜蘭縣長，當選縣長後如果施政滿意度不夠就會馬上辭職。林錦坤強調他不是好告之人，打官司戰績輝煌，但都是告壞人，成為縣長後會組織好團隊為宜蘭人服務，讓宜蘭人的財產增加。

林錦坤提出打通桃園的隧道、透過賣水作為全縣免費營養午餐的預算、分濾水器給每位縣民…等多項政見；強調他不貪不取，陳定南值得尊敬，也是他學習的對象，他也拿得起陳定南的公事包，而非有人還被罵禽獸不如，面子都被丟光。

陳秋境表示，他要建設宜蘭為宜蘭人的宜蘭，成為富足快樂的宜蘭，一個候選人能力關係到宜蘭人與台灣人的未來，國、民兩黨倒影響不大，他最有能力擔任宜蘭縣長，他強調他是有道伐無德之人，要選就要選對宜蘭最有前途的候選人。

陳秋境表示，他今天不只要站在政治舞台上，更要站在歷史舞台上，今天要領導宜蘭人，未來要選總統，選總統後現在各候選人提出來的政見才有可能實現，未來要讓農地變成商業用地、建地，屆時陳歐珀、林錦坤回到員山也會很有面子。

林姿妙表示，她擔任鎮長8年7月，只有一次為了公務赴日27小時簽訂姐妹市，反問陳歐珀當立委出國幾次，外界抹黑她不會看公文，但不會看公文哪來的羅東經驗？強調自己經得起檢驗，反批陳歐珀「陳定南的公事包你敢拿起來嗎？」

林姿妙表示，陳歐珀7年都沒顧百姓，用嘴來做建設，宜蘭縣需要交通、財政，但宜蘭縣常常被忘記，選舉到了宜蘭才被想起來，蔡總統是全民的總統，不要選後又忘記。她批評，陳歐珀立委都當不好，如何當縣長？「你這樣怎找我辯論？」

陳歐珀表示，立委任內他廣徵民意與專家學者意見，打造運動生活立縣的新宜蘭，面對雪隧通車12年衝擊，新宜蘭充滿機會與挑戰，他7年來每天都戰戰兢兢在立院為台灣發聲、捍衛宜蘭權益，強調要選一位能傳承宜蘭經驗的候選人。

陳歐珀表示，林鎮長請教他出國幾次，但出國與否不重要，是林說沒出國結果有出國，這是誠信問題；營養午餐、讀書免費是錢坑政見，排擠教育預算，錢要花在刀口上，不然前幾任縣長早就實現。他回批說：「批評我還看稿，很奇怪。」

林信華表示，他的「治縣方略」是一字一字用電腦打出來，用雙腳走遍宜蘭233村里整理出來的心聲，這本是宜蘭鄉親的生活故事。他以陳定南為例，擔任宜蘭縣長一定要有膽識、有遠見，強調自己是要做事，是要處理事情的宜蘭縣長。

林信華表示，心靈產業適合宜蘭發展，相信沒人比他更了解宜蘭多漂亮，他當縣長後要用不花錢、全世界發展趨勢拚觀光；很多中間選民透露訊息給他，強調會跟他站在一起，他當選縣長後未來縣民可以很驕傲地說，宜蘭縣是無黨執政。

(中時 )