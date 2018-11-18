疑誤注尿液害癌末患亡 家屬聲明指花蓮慈濟要求共同掩蓋事實

2018年11月18日 17:08 中時 鄭郁蓁

花蓮慈濟醫院上月24日發生護理師打錯針，疑把另一位病患尿液誤當生理食鹽水，打入一名蔡姓癌末病患體內，護理師發現後雖緊急回抽補救，但這名癌末病患仍在10天後死亡。院方第一時間打錯針卻未主動通知家屬，而是在護理師揭發後才發表聲明，家屬今天沉痛發表聲明痛批醫院當初還要求家屬一起傲慢：「一點承認錯誤的勇氣都沒有」。

蔡姓家屬今傍晚發聲明指出，家屬不是醫療專業，院方聲明到都說打錯尿液沒有影響，要家屬接受(病人)遲早會死這樣的陳述推諉推托，完全沒有勇氣承認錯誤令人覺得痛心。且事發後，院方處理過程傲慢，事發後院內護理人員舉報家屬才知道，院方卻對媒體說已經在調查，家屬質疑，主管機關根本沒有流程再通報與管控醫療疏失處理。

家屬表示，對於慈濟的缺失以及保密要求,也就是針對精神的撫慰金(100萬）與共同維護醫院的聲譽之部分（360萬），家屬並不了解如何才是適當的求償金額,是經諮詢律師之建議而提出的，而且在第二次11月9號的協調會當中，充分表達提出這些金額的想法給院方知道。

家屬強調，並非窮到付不起醫藥費，大部份的自費項目都有保險處理，但願放說願用20萬元和解並負責所有醫療費用，對於疏失卻不承認錯誤，而且要公關對家屬說沒什麼好談的！「試問院方有意願解決這個問題嗎？不要說的那麼高尚！」

甚至對院方塑造出借用父親病情，借機敲竹槓的貪婪家屬，聲明痛陳，院方在說明會中明明坦承錯誤，且表達將補償家屬，且事發至今20多天，唯二兩次主動致電家屬就是要求一起掩蓋缺失，說服撤除臉書貼文…「這些，院長您怎麼都不對外說明？」

最後，對院方針對此次過失對家屬的說明，僅聚焦在第一線醫護士的一連串的錯誤，卻看不到高層對自己的檢討，家屬表達不認同，並懇請院方管理層應責無旁貸,不可以將過錯完全推卸給第一線醫療人員,管理層更應該負起最大的責任，訂定完善防呆的管理機制以確保民眾就醫的安全，並從這一次的疏失進行檢討改進。家，「不能還給花東的人民最基本的醫療安全的保障嗎?」

(中時 )