海碩女網賽》搶十平手時對手傷退 「印度莎娃」戲劇摘首冠

2018年11月18日 17:26 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018台北海碩女子網球公開賽今天進行決賽，周日又是大太陽的好天氣，許多球迷在賽前一、兩小時就聚集在台北小巨蛋等著進場欣賞比賽，女雙決賽也上演一場相當戲劇化的精采對決，印度組合雷娜/譚迪和俄羅斯杜羅辛納/札拉米澤前兩盤打完1比1平手，透過超級搶十分勝負，比數12：12時，札拉米澤右大腿拉傷，大會裁判長進場了解狀況後，強調要保護選手運動生涯，最後俄羅斯組合無奈宣布傷退，就在這樣戲劇性的狀況下，由印度組合帶走冠軍，最終比數3：6、7：5、12：12。

印度女將雷娜已經四度來台參加海碩女網賽，搭檔譚迪則是第一次來台參賽，這同時也是兩人生涯第一次搭配女雙，這星期也有不少印度球迷進場替兩人加油，加上獲得職業生涯第一座WTA巡迴賽冠軍，雷娜和譚迪都相當開心。

譚迪身高183公分、外型亮眼，屬於瘦高型美女，和俄羅斯名將莎拉波娃同樣是高瘦型美女，而且年僅20歲，未來發展值得期待，賽後她說：「我們和對手都為了每一分全力以赴，而且非常專注，我們也在戰況吃緊時守住了對手一些冠軍點，謝謝主辦用心準備台北海碩盃，這次參賽經驗相當美好，希望明年能回來衛冕。」

賽后雷娜說：「過去也曾與遇過對手傷退的情形，由於台北海碩盃是球季尾聲的賽事，我想選手們經過一整年的征戰，身體都有點疲累了，狀況不是特別好，但是整場比賽我和搭檔也用盡全力全力求勝，很遺憾對手受傷，也祝福札拉米澤早日康復。」

俄羅斯女網選手札拉米澤(左)受傷，無奈傷退，心裡非常難過。(海碩整合行銷提供)

札拉米澤有張明星臉，長相酷似電影明星凱特溫絲蕾，她在場上拉傷右大腿，落下傷心的淚水，在搭檔和大會工作人員攙扶下，蹣跚步上頒獎台領獎，她表示：「第二年來台灣參賽，我們和對手都打了一場好球，很可惜沒辦法堅持到最後，現在很難用言語形容我的感受，希望能以更好的狀態回到場上。」

(中時電子報)