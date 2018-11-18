嘉義》青年導演劉維泰獲國際大獎 黃敏惠恭賀「嘉義之光」

嘉義青年導演劉維泰拍片奪國際大獎，市長候選人黃敏惠到劉家貼紅榜致賀。（廖素慧翻攝）

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市長候選人黃敏惠致贈「嘉義之光」牌，劉家雙親代表接受。（廖素慧翻攝）
劉父劉春長展示劉維泰的畫作，黃敏惠讚賞。（廖素慧翻攝）

嘉義青年導演劉維泰執導的短片《湯瑪斯日記》（TomislavsDiary）勇奪美國紐約世界博覽影展的大獎，國民黨提名的市長候選人黃敏惠，18日下午到劉家貼紅榜致賀，贈《嘉義之光》紀念牌，劉爸爸、劉媽媽喜氣洋洋，還提到有機會希望兒子能為嘉義拍片。

劉維泰執導的短片《湯瑪斯日記》陸續獲得多項國際大獎，更在美國紐約世界博覽影展拿下最大獎，喜訊傳回故鄉嘉義，父親劉春長及母親吳美菱都欣喜兒子能為台灣、為嘉義爭光，家鄉的鄉親也引以為榮，十分興奮。

黃敏惠下午特別前往劉家貼紅榜恭賀，並致贈《嘉義之光》紀念牌，劉爸爸劉媽媽熱情接待，滿屋喜氣洋洋。

劉春長說，劉維泰國中時就對藝術展露出天賦及興趣，念國二時即到紐西蘭求學，暑假返鄉參加桃城美展，一舉獲得國畫類佳作，家裡牆上栩栩如生的動物油畫、山水畫都是兒子的作品。劉媽媽特別提到，希望兒子能有機會為嘉義拍片，為家鄉盡一點力。

黃敏惠回應說，不只嘉義需要，台灣也很需要，嘉義子弟拍自己故鄉的事，將嘉義的故事推向國際，是一件很棒的事。

(中時 )

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