台南》林義豐脫衣露胸肌 不放棄24日在台南辦電音趴

林義豐脫去外衣，公開露出健碩肌肉，展現自己70歲仍強健的身體。（程炳璋攝）

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無黨籍台南市長候選人林義豐（左二）脫去上衣，只穿軍用迷彩褲與迷彩帽，展現赤裸上半身，強調自己身體強健。（程炳璋攝）

選前最後周日，各候選人下猛藥搶救選情，無黨籍台南市長候選人林義豐18日脫去軍用迷彩服，露出胸肌，證明70歲仍身體強健，夠格當台南市長，他表達持續爭取在投開票當天舉辦電音趴行動，台南市政府表示活動吵雜聲會影響附近票所投開票作業，未予允許。

靠著舉辦「瘋狂星期五」電音趴打響知名度的林義豐，預計在23日、24日再辦4場電音派對，台南市政府應允23日的活動，卻把24日活動打回票，林義豐16日在政見發表會上，私下對台南市代理市長李孟諺表達不滿，希望市府放行。

林義豐18日以「赤裸的告白」召開說明會，他出場時一身軍用迷彩服，陸戰隊短褲，強調自己有足夠魄力與霸氣，他當場脫衣袒露強壯胸肌，強調自己雖70歲，仍每天鍛鍊體魄，身體強建足以當台南市長。

林義豐表達不會放棄24日在新營南瀛綠都心公園與東區平實營區公園要舉辦的2場音樂活動，他表示「錢都花了，人也邀請了，沒道理取消」強調在投開票日舉辦音樂會的決心，不會放棄。

台南市政府新聞處表示，選舉當天不宜大型活動，易有不當競選助選活動爭議。活動場地附近有投開票所，最吵時間正在開票，會影響開票作業。警力已派駐各投開票所，無額外警力可供調度

台南市新聞處說明，公有土地管理機關應以公用為原則，在不影響公務及公益前題，提供人民申請使用，管理機關不是一定要准。

(中時 )

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