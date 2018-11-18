阿根廷聖胡安號潛艇事故疑為內爆 全國哀悼3日

2011年9月聖胡安號艇大修後出廠時的慶祝典禮。（圖／美聯社)

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中時電子報
阿根廷聖胡安號潛艇沉沒被發現後，艦上官兵親屬在海軍基地門口對軍方處理方式不滿表達抗議。（圖／路透）

阿根廷海軍高層官員表示，沉沒潛艇聖胡安(ARA San Juan)號剛被找到時船體變形，且有爆炸痕跡，但船體完整未看到爆炸裂口。阿根廷總統馬克里已宣布，全國為聖胡安號罹難人員哀悼3日。

據衛星通訊社報導，海軍基地指揮官蓋布瑞爾‧阿提斯(Gabriel Attis)在馬德普拉塔港向水手們的親屬們表示，2017年11月失蹤的潛水艇「聖胡安號」被找到時已變形並且有爆炸痕跡，潛艇的保護殼完全變形，可能是由於內部爆炸造成的。但變形的船體仍然完整了，並未散開，船體上也沒有找發現可見的裂口。

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海下探測公司所公布的聖胡安號潛艇沉沒地點的照片。（圖／推特@Armada_Arg)

這艘潛艇11月16日晚上被美國海上探索公司「海洋無限」（Ocean Infinity）旗下搜尋船「海床建造者號」（Seabed Constructor）在距離阿根廷海岸430公里遠、800公尺深海面下探測到聖胡安號殘骸蹤跡。

阿提斯說，發現了部分被埋在海底的螺絲，而一些小碎片則散落在直徑約70米的範圍。

報導指出，阿根廷總統馬克里(Mauricio Macri)宣佈，將為2017年11月失蹤的聖胡安號潛艇遇難者進行3天的全國哀悼。

聖胡安號於2017年11月15日烏斯懷亞( Ushuaia)海軍基地前往馬德普拉塔(Mar del Plata)的時候失去聯繫，在最後一次聯繫時潛艇稱發生機電故障。潛艇上有44人，包括阿根廷史上首位女性潛水員埃利安娜．克拉夫奇克。

英國廣播公司報導說潛艇失蹤15天以後，阿根廷海軍宣佈搜救44名聖胡安號船員的行動停止，但尋找潛艇的工作仍將繼續。到聖胡安號被發現為止，尋找聖胡安號的工作整整進行一年又一天。不過阿根廷海軍不具名人士表示，如果要把聖胡安號打撈起來，涉及相當複雜的技術與昂貴的經費問題，可能相當地困難。

(中時電子報)

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文章來源：阿根廷總統宣佈為失蹤的"聖胡安"號潛艇遇難者舉行哀悼

文章來源：阿根廷潛水艇「聖胡安號」被找到時已變形並有爆炸痕跡

文章來源：Argentine submarine: Government 'lacks means' to raise lost vessel

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