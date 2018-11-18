SBL》梅約首秀鋒頭被搶 愛德：才不在乎他是誰

2018年11月18日 17:56 中時電子報 黃及人

梅約跟裁判握手示意。(中華籃協提供)

眾所期待的2008年NBA選秀探花梅約SBL首秀，18日在桃園巨蛋登場，結果他拿14分、6助攻，不過場上鋒頭全被台啤射手愛德搶光，因為愛德猛轟24分，幫助台啤106比85輕取達欣，愛德說：「我才不在乎他是誰，我只打自己的球！」

「我當然認識梅約，只是我沒把他看成NBA球星，不管他是梅約還是布萊恩？我打自己的球，」另有9籃板、3助攻的愛德表示，「我很期待自己在SBL的首次上場，也很興奮我們贏了，『Everything is很好』，我們會保持這種節奏。」

台啤不只愛德，另一名洋將塞瑟夫也有21分、15籃板進帳，蔣淯安與成力煥個有15分，證明他們本土與雙洋將融合還不錯，台啤總教練周俊三說：「我們針對屬於A級球星的梅約防守做得不錯，更重要的是我們打出團隊籃球。」

達欣總教練范耿祥賽後直接點出慘敗主因，「我們首節打太差了，球員心裡都只有看到梅約，在場上一直只想找他，反而忽略了各自能力，那不是達欣應有的球風。我只希望梅約可以一天比一天好，畢竟他還不了解SBL其他球員。」

范耿祥預估梅約目前只恢復到6成5左右，一旁的梅約只能默默點頭同意，「我確實不在最佳的體能狀態，我想球季還很漫長，還有不少時間可以調整，我相信藉由好好訓練，以及彼此之間的溝通，我相信我和隊友必定越來越好。」

梅約賽後重申，自己相當訝異SBL比賽節奏如此之快，「真的打好快，光在首節，我就相當訝異，而且每個球員似乎都可投射，昨晚看電視轉播就知道了，但我相信我們下周一定比今天表現更好，今天太讓對手欲取欲求了。」

(中時電子報)