贈票／送您去看驚悚地震片《芮氏9.6》

2018年11月18日 17:55 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

《芮氏9.6》為2015年挪威年度賣座冠軍《驚天巨浪》的續集，除了導演被挖角到好萊塢執導《古墓奇兵》重啟版外，原班人馬悉數回歸。《芮氏9.6》是台灣繼《加州大地震》後，久違的大型災難鉅作，電影除了場面震撼之外，深刻刻劃地震下的人性，扎實的劇情內涵也讓它入選德州奧斯汀奇幻影展，更榮膺挪威國際影展開幕片。台灣觀眾也將可在11月23日，感受到《芮氏9.6》天崩地裂的無比威力。

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(中時電子報)