贈票／送您去看驚悚地震片《芮氏9.6》

《中時電子報》送您《芮氏9.6》買一送一電影票。（圖／車庫娛樂提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

《芮氏9.6》為2015年挪威年度賣座冠軍《驚天巨浪》的續集，除了導演被挖角到好萊塢執導《古墓奇兵》重啟版外，原班人馬悉數回歸。《芮氏9.6》是台灣繼《加州大地震》後，久違的大型災難鉅作，電影除了場面震撼之外，深刻刻劃地震下的人性，扎實的劇情內涵也讓它入選德州奧斯汀奇幻影展，更榮膺挪威國際影展開幕片。台灣觀眾也將可在11月23日，感受到《芮氏9.6》天崩地裂的無比威力。

現在《中時電子報》要來送讀者首輪買一送一票。抽獎資格：

＊按讚《中時娛樂》臉書粉絲專頁並設定「追蹤」搶先看！

＊在臉書貼文與新聞底下TAG２個朋友，並在臉書留言與新聞留言中（缺一不可），回答《芮氏9.6》甚麼時候上映？

＊公開分享貼文到您的臉書頁面

#注意以下事項

💛活動時間：即日起至11月 21日 下午12點整截止。

💛公布時間：11/21日，中獎者請私訊《#中時娛樂》領取電子序號票劵。

💛抽獎名額：10張電影票，共抽10人。（全台首輪戲院皆可使用）

🧡提醒大家，要在「本則貼文＆新聞中」底下留言才能獲得抽獎資格，缺少任一步驟者視同棄權，請隨時注意留言回覆，主辦單位有權決定取消、終止、修改或暫停本活動與延遲中獎公告。！

(中時電子報)

《中時娛樂》臉書粉絲團
李炳輝接選舉秀過日子 郭子乾扮… 「劈3男」風波後公開演出！炎亞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。