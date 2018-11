2018年11月18日 17:57 中時 徐力剛

Bii畢書盡、鬼鬼吳映潔挑戰米奇米妮3連拍,可愛放閃無極限。(圖片提供/台灣華特迪士尼公司)

歡慶迪士尼靈魂人物「米奇」90歲生日,台灣華特迪士尼公司攜手妞新聞及台北市政府觀光傳播局,舉辦「米奇生日FUN派對」,今日於信義區香堤大道打造「魅力巨星派對秀」與夢幻版「星空舞台」,展開連續9 小時歡慶派對。

生日FUN派對中神秘嘉賓米奇、米妮現身,與粉絲親密互動,現場尖叫聲不斷,此次活動更邀請歌手Bii畢書盡、鬼鬼吳映潔一起熱血開跳,搭配特製巨型生日蛋糕塔,祝米奇生日快樂。

華特迪士尼公司台灣及香港區總經理盧凱恩先生分享,品牌經典人物米奇,1928年於電影《汽船威利號》嶄露頭角,以樂觀、快樂個性感染眾人,陪伴大家走過青春歲月。現場在畢書盡領唱下,演唱可可夜總會「Remember Me-請記住我」、小美人魚「Under The Sea」、冰雪奇緣「Let It Go」、泰山「You’ll Be In My Heart」等膾炙人口曲目,散步歡樂散佈愛。

