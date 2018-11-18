「劈3男」風波後公開演出！炎亞綸3度落淚：抬頭挺胸面對

2018年11月18日 17:56 中時 尤嬿妮

炎亞綸今在台北三創舉辦生日會。（華研提供）

炎亞綸今在台北三創舉辦生日會。（華研提供）

炎亞綸20日將迎接33歲生日，今在台北三創提前舉辦生日會，是他被爆「劈腿3男」緋聞後首次公開活動，吸引500名粉絲到場支持；節目後段他演唱〈Tears in Heaven〉獻給日前過世的外婆，難過說：「明天是外婆的頭七，我還是想站在這裡，因為我覺得生命不容許我退縮，生命要我抬頭挺胸面對。」生日會上他三度落淚，令人不捨。

他今以吉他自彈自唱〈親愛的怪物〉開場，表示：「此時此刻的我，沒有太多複雜的情緒。」看到台下滿場歌迷高舉「謝謝你是真實的你」手幅應援，炎亞綸感動說：「很多事後讓大家更團結，經歷很多複雜的事情後，越來越懂得愛可以戰勝一切，善良可以戰勝一切。」並感謝周遭關心他的好友：「讓我覺得這個世界還有很多美好的人事物。」透露命理師唐綺陽日前拜訪他家，為他分析運勢。

主持人LuLu今在台上出題、讓炎亞綸與粉絲互動，他透露近期做夢次數頻繁，曾夢過生日會場景，LuLu笑虧他是「夜長夢多」，並送上一個板子，上面貼滿粉絲想問炎亞綸的問題，其中一名粉絲問「會害怕做真實自我的過程中被別人誤解嗎」？炎亞綸直言：「時間會證明一切。」

(中時 )