米奇米妮遊台北！歌舞Fun慶90歲生日！喜收台味大壽桃

2018年11月18日 17:58 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

1928年的11月18日，華特迪士尼手繪一隻小老鼠，從黑白到彩色、繪本到動畫成為大小朋友的夢想王國！這就是迪士尼大明星米奇的由來！今日適逢「米奇」90周年生日，在信義區香堤大道打造迪士尼夢幻《星空舞台》，粉絲們穿著黑、白、紅、黃米奇經典色來為他和米妮慶生！歌手歌手Bii畢書盡及超級粉絲鬼鬼吳映潔起熱血開跳《魅力巨星派對秀》！米奇米妮收到下90周年生日蛋糕外，還有台味十足的「大壽桃」！

級粉絲Bii 畢書盡和鬼鬼為米奇和米妮獻上「超級台灣Style」的「大尺寸壽桃」，祝賀米奇90周年生日快樂，讓米奇米感受台灣滿滿的人情味！（台灣華特迪士尼提供）

90年來，米奇從黑白膠捲筒到彩色電影、從玩偶到夢想國度－迪士尼樂園、從卡通人物到超級明星，以經典傳奇之姿，存在於全世界每位大人和小孩的心中。在粉絲引頸期盼下，今天終於迎來米奇90周年生日，全球皆盛大舉辦一連串精采的慶生活動，而台灣區亦由台灣華特迪士尼公司與妞新聞、及台北市政府觀光傳播局共同舉辦 迪士尼《米奇生日FUN派對》。

米奇米妮遊台北郵政總局。（台灣華特迪士尼 提供）

話說米奇米妮雖然已經90歲了，但小倆口依然保持可愛童心，在參加生日Fun派對前，早就攜手同遊台北，搭著「米奇彩繪列車」從台北101的大「Love」出發，攜手去大稻埕碼頭、美麗華搭摩天輪、寶藏巖當文青、剝皮寮歷史街區尋電影《艋舺》記憶等！走訪台北老街、夜市大啖美味，也拍下許多可愛照片。

米奇趣遊台北彩繪列車。（台灣華特迪士尼公司提供）

為回應台灣米奇鐵粉90年來的支持， 華特迪士尼公司特別邀請米奇、米妮本尊在生日當天出席《米奇生日FUN派對》，並在台北市著名地標—信義香堤大道上獨家打造《魅力巨星派對秀》與《星空舞台》，讓台灣粉絲能夠在享受一場充滿娛樂元素的演唱會體驗的同時親身感受獨特的米奇90周年氛圍！

米奇、米妮同遊北投溫泉博物館。（台灣華特迪士尼 提供）

今日主辦單位在信義區香堤大道打造迪士尼夢幻《星空舞台》，盛大展開9小時不間歇的慶生派對！除邀請米奇、米妮兩大巨星親臨會場，與活動大使－萌帥實力派歌手Bii畢書盡及超級粉絲鬼鬼吳映潔一起熱血開跳《魅力巨星派對秀》，更請Bii畢書盡與鬼鬼以台灣祝賀嘉賓代表全台粉絲，向壽星米奇及米妮獻上90周年特製巨型生日蛋糕塔。

《米奇生日FUN派對》今（18日）信義香堤廣場舉行，全場熱鬧歡慶米奇90周年生日快樂！（台灣華特迪士尼 提供）

在全場齊唱生日快樂歌之中，一起切下90周年生日蛋糕！畢書盡和鬼鬼祝賀嘉賓同時也獻上「超級台灣Style」的壽桃做慶生驚喜，現場更播出集結眾多台灣網紅、藝人粉絲為米奇祝賀的生日影片，用原創「FUN」式致敬米奇90周年來True Original的精神！

《米奇生日FUN派對》現場打造與台北市政府觀光傳播局合作的全台首輛「米奇彩繪列車」情境拍照區。（台灣華特迪士尼 提供）

話說今年米奇90週年，活動可是一籮筐！除今年8月的「米奇彩繪列車」、今天在信義計畫區的《米奇生日FUN派對》，還有今年12月29日在松菸文創園區的【米奇FUN很大特展】！展覽中一覽關於米奇的經典章節、獨特的藝術聯名創作與有趣的互動觀展體驗！2018年讓我們用童心、歡樂一起陪米奇米妮，如同華特迪士尼的名言，「我只希望人們不要忘記一件事，那就是一切都開始於一隻老鼠！」

(中時電子報)