重情義！聯聚建設、九興控股打造東海「Jimmy House」

2018年11月18日 18:39 中時 盧金足

聯聚建設創辦人江韋侖（左）捐款作為「Jimmy House」維護及使用費用，由東海大學校長王茂駿代表接受。（盧金足攝）

東海大學校長王茂駿（左）今天回贈「Jimmy House」象徵的鑰匙，感謝聯聚建設創辦人江韋侖以行動支持東海文化聚落。（盧金足攝）

「Jimmy House」舉行揭牌儀式，也特別為已逝的九興控股創辦人陳建民Jimmy塑立一座雕像，永懷故人。（盧金足攝）

聯聚建設與GOODBOX合作修建B House，命名為「Jimmy House」，以行動支持東海文化聚落，更別具意義。（盧金足攝）

親友在「Jimmy House」看到陳建民Jimmy的照片，回想他的生活點滴。（盧金足攝）

親友在「Jimmy House」看到陳建民Jimmy的照片，回想他的生活點滴。（盧金足攝）

東海大學校內六十五年歷史的教授住居所，因為「Jimmy House」，再度開啟東海文藝復興基地的影響力。（盧金足攝）

以全台最美校園著稱的東海大學，校內距今已有六十五年歷史的教授住居所，早年除了是教室外另一個學術殿堂，現在更賦予新的空間精神！聯聚建設創辦人江韋侖為紀念已故好友九興控股創辦人陳建民(Jimmy)，18日與九興控股捐贈一千五百萬元，作為打造「Jimmy House」維護及使用費用，斯人已遠去，典型在夙昔，好友齊聚憶及往事笑中有淚，盼讓Jimmy這位東海校友的精神，繼續傳承文化初衷。

十一月的東海大學，很適合想念！學子如候鳥來來去去，母校永遠是心裡一座難忘的青春地標，一九七四年在東海大學就讀企管系的陳建民，不幸於二○○八年辭世，在他走後十年，好友江韋侖讓故友熱情與美學精神，重返母校東海校園，打造「Jimmy House」做為影響的起點。

「Jimmy重情義，與其間，非以筆墨形容之！」江韋侖說，投入心力整修東海路2號B House，擴大成「Jimmy House」，而且捐贈修繕不單只是經費贈與，更重要的是參與其中的意義，由設計團隊多次場勘，確認每一個空間的活動機能，維持原有風貌外，也擴大為「公共化」空間。

「Jimmy House」定位以「創意、創新、設計」為主軸的互動學習及產學合作場域，除一部分作為Jimmy 紀念空間外，大部分空間作為舉辦工作坊、研習營、作品展及社群學習等，希望藉此表彰Jimmy 重視美感創新設計的理念。

為挹注「Jimmy House」公共化空間後續管理，江韋侖與陳建民弟弟陳立民與其子陳信豪提供一千五百萬元維護經費，由東海大學校長王茂駿代表接受，回贈「Jimmy House」象徵的鑰匙，並為「Jimmy House」舉行揭牌儀式，也特別為陳建民Jimmy塑立一座雕像，永懷故人。

東海大學校長王茂駿表示，陳建民是東海大學第19屆校友，也是企管系第一屆校友，兩人同一時期在東海求學，當年東海全校只有兩千位左右學生，課餘常在郵局前或銘賢堂附近活動，透過早年的照片，對於陳建民校友身影，依然有幾分美好青春記憶。

逢甲大學董事長高承恕，也在東海大學執教四十多年，他在出席「Jimmy House」揭牌啟用時表示「精神典範就是人世間最寶貴的資產！」這是場溫暖的活動，教育是偉大的事業，不只是硬體設備，生生不息，長久綿延的精神，這就是教育。

被譽為第一代民歌手吳楚楚，特別為好友Jimmy清唱《答案》，「天上的星星，為何像人群一般的擁擠，地上的人們，為何又像星星一樣的疏遠」，來自國內外的友人與事業夥伴，憶及Jimmy的樂觀與陽光形象，細心與對美學品味的執著精神，笑中有淚，淚中有笑。

聯聚建設與GOODBOX合作修建B House，命名為「Jimmy House」，以行動支持東海文化聚落別具意義。聯聚建設提供獎金由東海大學創意設計暨藝術學院承辦JIMMY HOUSE油畫創作徵選鼓勵藝術創作，今天也在「Jimmy Chen 走後十年」紀念會頒獎。

(中時 )