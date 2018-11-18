習近平將訪菲 杜特蒂：中菲關係處於高峰

2018年11月18日 21:03 旺報 呂佳蓉

大陸國家主席習近平即將對菲律賓進行國事訪問。在習近平主席到訪前夕，菲律賓總統杜特蒂表示，相信習近平此訪將會把兩國關係提升到全新高度，全面深化兩國在各領域合作。

杜特蒂說，菲中關係曾一度陷入低谷，2016年6月就任總統後，他下決心要為兩國關係開啟新篇章。此後，在雙方共同努力下，兩國關係重回友好合作的正軌。

談及當下兩國關係，杜特蒂說，兩年多來，菲中關係持續穩定發展，目前處於高峰，他對此十分滿意，也欣喜地看到彼此間的合作正在造福兩國人民。

對此杜特蒂表示，近年來菲中經貿合作不斷發展，特別是菲律賓對中國的出口增長迅速，包括熱帶水果在內，越來越多的菲律賓產品進入中國市場。「未來菲律賓與中國的貿易必將會持續成長，我對此有信心。」杜特蒂說。

中菲兩國領導人曾多次表示要加大兩國發展戰略的對接。針對如何在「一帶一路」倡議下加強中菲合作時，杜特蒂表示，菲律賓正在推進大規模基礎設施建設計畫，中方對此表現出了極大興趣。目前已有多個兩國合作建設項目正在推進，一些項目即將竣工。他將與中國領導人進一步商討如何在「一帶一路」框架下深化兩國合作，將更多設想付諸行動。

杜特蒂認為，作為鄰國，菲中兩國歷史文化相通，民眾生活習性相近，現在越來越多的中國遊客選擇菲律賓作為旅遊度假目的地，兩國民間交往日益密切，這將進一步提升兩國友好關係。

杜特蒂還特別提及中國在反恐、禁毒等領域給予菲律賓的支持。他說，不同於別的國家，中國對菲律賓的支持及援助不附帶任何條件，是誠心誠意的。

杜特蒂說，菲中命運休戚與共，維持兩國友好關係符合彼此利益。他期待菲中之間的經貿合作持續成長，也期待兩國人民進一步密切友好往來，此外菲律賓也願意在國防安全及維護區域和平穩定方面加強與中國的合作。

杜特蒂表示，對於菲中關係中的一些分歧，特別是圍繞南海問題，他願意本著友善與和平的態度來面對，希望通過協商與對話的方式來解決。

(旺報 )