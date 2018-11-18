小禎帶胡釋安上節目做菜 考驗姐弟默契

2018年11月18日 18:23 中時 蕭雅玲

小禎日前上三立《型男大主廚》錄影與和安妮PK，2人不僅在節目中比拼廚藝外，同時也在網路上比拼人氣，兩人在緊要關頭各自找來救火隊助攻，安妮找來了妹妹LENA當戰友，而小禎為了要贏得最佳進步獎，找來弟弟胡釋安一同出擊，這是小禎與弟弟胡釋安第一次節目上同台。節目才開錄主持人曾國城就先嗅出小禎為了與安妮一較高下而火藥味十足，特別警告兩位「姊姊」，千萬不能一急就對弟妹動手，但沒想到節目才開錄沒多久小禎就先破功，對著在切木耳的胡釋安大聲咆哮，笑翻現場。

節目中小禎和安妮PK料理木須炒肉絲，以分工接力的方式進行，第一關刀功挑戰必須要由小禎的弟弟胡釋安與安妮的妹妹LENA來執行，來幫小禎助攻的胡釋安雖然在國外生活過，但廚藝僅止於料理泡麵與煮水餃的料理程度，讓主持人曾國城不禁為小禎捏一把冷汗。胡釋安在切木耳的時候小禎一直在旁邊下指導棋，刀子都還沒下去小禎就在旁邊大喊：「細一點！細一點！切快一點！」面對安妮的妹妹LENA的料理天份，小禎感覺要敗下陣來，只好一直在胡釋安的耳邊嘮叨大喊：「你學學人家好不好！」姊姊小禎一直在旁邊施加壓力，胡釋安只能埋頭苦切，切到手都在抖，認真到連主持人曾國城都說他是用生命在切！

而來自俄羅斯的安妮從沒吃過木須炒肉這道料理，但卻做得有模有樣，反觀小禎卻表現失常，一下失手把蛋液加太多，一下又找不到盤子，手忙腳亂得讓曾國城、阿基師等人在旁邊一直不斷取笑她，害得小禎忍不住對胡釋安抱怨：「他們平常都是這樣欺負你姊的！」。畢竟是一家人，胡釋安為了讓小禎順利贏得比賽，只好硬著頭皮喝下好多杯苦茶，只求換得阿基師或詹姆士來當姊姊小禎的幫手。姊弟兩人首次同台合作就挑戰高難度的料理節目，不只考演默契也考驗姊弟的感情。

(中時 )