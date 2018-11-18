副總統陳建仁至嘉市參訪 力挺涂醒哲「有點子、會做事」

2018年11月18日 18:21 中時 張亦惠

副總統陳建仁至嘉義市聖馬爾定附設護理之家訪視華人首座沐浴福祉教室。（張亦惠攝）

恰巧陳建仁與市長涂醒哲、市長夫人及嘉義市衛生局長張耀懋過去皆是台大公衛校友。（張亦惠攝）

陳建仁參加涂醒哲醫師後援會成立大會。（張亦惠攝）

副總統陳建仁18日由嘉義市長涂醒哲、嘉義市衛生局長張耀懋、聖馬爾定醫院院長陳美惠陪同下，至嘉義市聖馬爾定附設護理之家訪視華人首座沐浴福祉教室，隨後也到涂醒哲競選總部參加涂醒哲醫師後援會成立大會。陳建仁力挺涂是有點子、肯用雙手實踐的市長。

陳建仁先至聖馬爾定醫院附設護理之家參訪亞洲首座沐浴福祉教室由中華聖母基金會設立於護理之家地下二樓，希望無私傳承多年專業沐浴技術，整合符合失能者需求的三大沐浴主題與技能，使工作團隊具備有沐浴及照護技術，涂醒哲表示，感謝聖馬為嘉義地區民眾的健康所做的努力，陳建仁也說，聖馬爾定醫院提供很貼切的照護，是個有溫度的機構。

陳建仁隨後驅車至涂醒哲競選總部，參加涂醒哲醫師後援會成立大會，涂醒哲笑說，日前他向蔡總統要求嘉義市西區國民運動中心，等一下也會向副總統要求支持在嘉義市設立國家老人健康醫療照顧研究所，讓疾病治療、預防、免疫獲得大幅度改善，建設老而健康的嘉義市，解決醫療相關的社會問題。

陳建仁致詞時表示，當初他與涂同在密蘇里海軍醫療研究單位服務，涂被讚「有點子」，更重要的是肯用雙手、雙腳，做別人不願意做的事，例如，下水道清淤等，都是別人看不到但與市民切身相關的。陳還說涂醒哲「會做不會講」要市民們給不太會說話的涂市長肯定。

最後陳建仁強調，涂醒哲很有想法，加上立委李俊俋，地方與中央合作，兩個人合起來，可以讓嘉義市愈來愈好，也提醒民眾假新聞、假消息不斷在台灣的社群媒體傳播，這次選舉不簡單，一定要特別注意，讓抹黑、謾罵沒效果。

(中時 )